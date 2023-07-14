Giriş Tarihi: 14.07.2023 12:16 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 12:16

Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları yarı finalde! Milletler Ligi Türkiye ABD yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye kadınlar voleybol yarı final maçı belli oldu. FIVB Milletler Ligi finallerinde çeyrek finalde İtalya'yı 3 – 0 mağlup eden Filenin Sultanları, Japonya'yı 3 – 1 geçen ABD ile eşleşti. Madalya hayalleri iyice artan milli takım, yoluna doludizgin gidiyor. Maçı canlı takip etmek isteyenler, "Türkiye ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Filenin Sultanları, 12 maçta 9 galibiyet alarak finallere kalmayı başarmıştı. Peki, Türkiye ABD voleybol maçı hangi kanalda? İşte konu hakkında detaylar