Giriş Tarihi: 18.06.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024
10:52
MİLLİ MAÇ | Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? EURO 2024 Türkiye Gürcistan maçı hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk maçına Gürcistan karşısında çıkıyor. Almanya'da oynanan EURO 2024 maçları tüm dünya tarafından takip ediliyor. Ülkemizden de futbolseverler Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta araştırmalarına başladı. Milli maçın canlı yayın kanalı ve saati üzerinde yapılan araştırmaların yanı sıra muhtemel 11'ler de yakın mercek altında. İlk 11'de genç yetenek Arda Güler yer alacak mı merak ediliyor. Peki; Türkiye Gürcistan maçı hangi kanalda, milli maç şifresiz mi?