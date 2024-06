MİLLİ MAÇ | Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? EURO 2024 Türkiye Gürcistan maçı hangi kanalda?

ARDA GÜLER İLK 11'DE OYNAYACAK MI?

Arda Güler hakkında; "Hakan'ın şu an en iyi bölgesinde oynadığını düşünüyorum. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Arda ise hem Fenerbahçe'de hem de Real Madrid'de genelde sağ kanatta oynadı. Tek başına oynasaydı on numara olabilirdi ama şu an için sağ kanat oynamaya daha yakın gibi. En önemlisi dengeyi iyi kurabilmek. Son maçta iyi oynadı ama isteklerimizi tamamıyla anlaması gerekiyor. Arzumuz var, onunla başlayabiliriz. Ancak sonradan da oyuna alabilirim onu. Şu an karar aşamasındayım." açıklaması yapan teknik adam Montella'nın son kararının Arda Güler'i ilk 11'de oyuna dahil etmek olduğu konuşuluyor.