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Haberler Galeri MİLLİ MAÇ | Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? EURO 2024 Türkiye Gürcistan maçı hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 18.06.2024 10:52 Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 10:52

MİLLİ MAÇ | Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? EURO 2024 Türkiye Gürcistan maçı hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk maçına Gürcistan karşısında çıkıyor. Almanya'da oynanan EURO 2024 maçları tüm dünya tarafından takip ediliyor. Ülkemizden de futbolseverler Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta araştırmalarına başladı. Milli maçın canlı yayın kanalı ve saati üzerinde yapılan araştırmaların yanı sıra muhtemel 11'ler de yakın mercek altında. İlk 11'de genç yetenek Arda Güler yer alacak mı merak ediliyor. Peki; Türkiye Gürcistan maçı hangi kanalda, milli maç şifresiz mi?

MİLLİ MAÇ | Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? EURO 2024 Türkiye Gürcistan maçı hangi kanalda?

Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda soruları arama motorlarına yöneltilmeye başladı. Şampiyonada F grubunda yer alan Türkiye, Gürcistan milli takımı ile karşılaşacak. BVB Dortmund Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalacak. İşte, EURO 2024 maç takvimi ile Türkiye Gürcistan maçı canlı yayın bilgisi...

MİLLİ MAÇ | Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? EURO 2024 Türkiye Gürcistan maçı hangi kanalda?

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Takımın EURO 2024'te yer alan ilk mücadelesi Gürcistan karşısında olacak. Türkiye Gürcistan maçı 18 Haziran Salı günü (bugün) TSİ 19.00'da oynanacak.

Kırmızı beyazlılar şampiyonaya galibiyetle başlamak istiyor.

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MİLLİ MAÇ | Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? EURO 2024 Türkiye Gürcistan maçı hangi kanalda?

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA, TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye Gürcistan milli maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayımlanacak. Grubun diğer maçında ise Portekiz ile Çekya karşı karşıya gelecek

MİLLİ MAÇ | Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? EURO 2024 Türkiye Gürcistan maçı hangi kanalda?

EURO 2024 MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

A Milli takım F grubunda Gürcistan, Çekya ve Portekiz ile karşılaşacak:

18 Haziran 2024 / 19.00: Türkiye - Gürcistan

22 Haziran 2024 / 19.00: Türkiye- Portekiz

26 Haziran 2024 / 22.00: Çekya-Türkiye

MİLLİ MAÇ | Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? EURO 2024 Türkiye Gürcistan maçı hangi kanalda?

ARDA GÜLER İLK 11'DE OYNAYACAK MI?

Arda Güler hakkında; "Hakan'ın şu an en iyi bölgesinde oynadığını düşünüyorum. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Arda ise hem Fenerbahçe'de hem de Real Madrid'de genelde sağ kanatta oynadı. Tek başına oynasaydı on numara olabilirdi ama şu an için sağ kanat oynamaya daha yakın gibi. En önemlisi dengeyi iyi kurabilmek. Son maçta iyi oynadı ama isteklerimizi tamamıyla anlaması gerekiyor. Arzumuz var, onunla başlayabiliriz. Ancak sonradan da oyuna alabilirim onu. Şu an karar aşamasındayım." açıklaması yapan teknik adam Montella'nın son kararının Arda Güler'i ilk 11'de oyuna dahil etmek olduğu konuşuluyor.

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