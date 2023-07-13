Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman ve hangi kanalda? FIVB Milletler Ligi Filenin Sultanları Türkiye İtalya çeyrek final maçı saat kaçta?

Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Milletler Ligi gruplarında 12 maçta 9 galibiyet alan Filenin Sultanları, madalya için ellerinden geleni yapacak. İtalya'yı yendiğimiz takdirde milliler ABD – Japonya eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Peki, Türkiye İtalya voleybol maçı saat kaçta? İşte detaylar