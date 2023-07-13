Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman ve hangi kanalda? FIVB Milletler Ligi Filenin Sultanları Türkiye İtalya çeyrek final maçı saat kaçta?

Türkiye İtalya çeyrek final maçı gündemdeki yerini almış durumda. FIVB Milletler Ligi finalleri başlıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 12 maçta 9 galibiyet 3 mağlubiyet alarak gruplarda 3. sırada yer aldı. Filenin Sultanları İtalya'yı yenmesi takdirinde ABD – Japonya eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak. Maçı takip etmek isteyenler, "Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. TRT Spor üzerinden canlı yayınlanacak mücadeleyi milyonlar takip edecek. Filenin Sultanları, madalya için favoriler arasında yer alacak. Peki, Türkiye İtalya maçı saat kaçta? İşte Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izle ekranı