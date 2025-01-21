UEFA AVRUPA LİGİ 7. HAFTA MAÇLARI: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın Avrupa maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 21.01.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
09:21
UEFA Avrupa Ligi'nde futbol heyecanı 7. hafta maçları ile devam ediyor. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli ikinci turnuvasında mücadele eden temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maç programları, futbolseverler ve taraftarlar tarafından mercek altına alındı. 4. hafta karşılaşmalarında Galatasaray, sahasında Dinamo Kiev'i konuk ederken, Beşiktaş İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise kendi evinde Fransız ekibi Lyon'u ağırlayacak. Peki, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?