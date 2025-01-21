UEFA AVRUPA LİGİ 7. HAFTA MAÇLARI: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın Avrupa maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 20. hafta maçlarını tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, gözlerini Avrupa sahnesine çevirdi. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 6 hafta geride kalırken, 7. hafta maç programı da netleşti. Bu önemli hafta kapsamında Galatasaray, Dinamo Kiev ile karşılaşacak, Beşiktaş, Athletic Bilbao ile kozlarını paylaşacak ve Fenerbahçe, Lyon deplasmanına gidecek. Peki, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'daki maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, fikstür...