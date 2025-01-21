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Haberler Galeri UEFA AVRUPA LİGİ 7. HAFTA MAÇLARI: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 09:20 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 09:21

UEFA AVRUPA LİGİ 7. HAFTA MAÇLARI: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde futbol heyecanı 7. hafta maçları ile devam ediyor. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli ikinci turnuvasında mücadele eden temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maç programları, futbolseverler ve taraftarlar tarafından mercek altına alındı. 4. hafta karşılaşmalarında Galatasaray, sahasında Dinamo Kiev'i konuk ederken, Beşiktaş İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise kendi evinde Fransız ekibi Lyon'u ağırlayacak. Peki, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA AVRUPA LİGİ 7. HAFTA MAÇLARI: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın Avrupa maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 20. hafta maçlarını tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, gözlerini Avrupa sahnesine çevirdi. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 6 hafta geride kalırken, 7. hafta maç programı da netleşti. Bu önemli hafta kapsamında Galatasaray, Dinamo Kiev ile karşılaşacak, Beşiktaş, Athletic Bilbao ile kozlarını paylaşacak ve Fenerbahçe, Lyon deplasmanına gidecek. Peki, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'daki maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, fikstür...

UEFA AVRUPA LİGİ 7. HAFTA MAÇLARI: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın Avrupa maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçlarının tarihleri açıklandı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli ikinci turnuvasında, 7. hafta karşılaşmaları 21-22 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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UEFA AVRUPA LİGİ 7. HAFTA MAÇLARI: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın Avrupa maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GÖZLER TEMSİLCİLERİMİZDE!

Galatasaray, Avrupa mücadelesine 21 Ocak 2025 Salı günü çıkacak. Beşiktaş ve Fenerbahçe ise 22 Ocak 2025 Çarşamba günü sahada olacak.

UEFA AVRUPA LİGİ 7. HAFTA MAÇLARI: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın Avrupa maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

21 Ocak | Galatasaray - D.Kiev 18:30

30 Ocak | Ajax - Galatasaray 23:00

UEFA AVRUPA LİGİ 7. HAFTA MAÇLARI: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın Avrupa maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

22 Ocak | Beşiktaş - Athletic Club 18.30

30 Ocak | Twente - Beşiktaş 23.00

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