Sevilla Roma maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Avrupa Ligi finali Sevilla Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sevilla Roma maçı hangi kanalda, şifresiz mi olacak sorusu yanıt arıyor. Avrupa Ligi'ni müzesine en çok götüren Endülüs takımı Sevilla ile Avrupa finallerinde 5'te 5 yapan Jose Mourinho'nun takımı Roma karşı karşıya geliyor. Puskas Arena'da oynanacak olan maçı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Muhtemel 11'ler ve canlı yayın bilgileri araştırılırken, çoğu ligin bitmesiyle birlikte birçok futbolseverin gözü bu maçta olacak. Bu noktada Avrupa Ligi finali hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta soruları yanıt arıyor. Peki, Sevilla Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?