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Haberler Galeri Sevilla Roma maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Avrupa Ligi finali Sevilla Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 31.05.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 09:59

Sevilla Roma maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Avrupa Ligi finali Sevilla Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sevilla Roma maçı hangi kanalda, şifresiz mi olacak sorusu yanıt arıyor. Avrupa Ligi'ni müzesine en çok götüren Endülüs takımı Sevilla ile Avrupa finallerinde 5'te 5 yapan Jose Mourinho'nun takımı Roma karşı karşıya geliyor. Puskas Arena'da oynanacak olan maçı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Muhtemel 11'ler ve canlı yayın bilgileri araştırılırken, çoğu ligin bitmesiyle birlikte birçok futbolseverin gözü bu maçta olacak. Bu noktada Avrupa Ligi finali hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta soruları yanıt arıyor. Peki, Sevilla Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sevilla Roma maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Avrupa Ligi finali Sevilla Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa Ligi finali Sevilla Roma maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi soruları yanıt arıyor. Yarı finalde Leverkusen'i geçen Roma ile İtalyan devi Juventus'u uzatmalarda mağlup eden Avrupa Ligi fatihi Sevilla şampiyonluk için yarışacak. Bu noktada Sevilla Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorusu yanıt aramakta. İşte konu hakkında detaylar

Sevilla Roma maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Avrupa Ligi finali Sevilla Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SEVILLA ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi final maçı 22.00'da oynanacak. Budapeşte Finali, Puskas Arena'da oynanacak ve maçı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

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Sevilla Roma maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Avrupa Ligi finali Sevilla Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SEVILLA ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi final maçı TV8 ve Exxen ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

Sevilla Roma maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Avrupa Ligi finali Sevilla Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SEVILLA ROMA MAÇI CANLI İZLE

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

Sevilla Roma maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Avrupa Ligi finali Sevilla Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SEVILLA ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sevilla:

Bounou; Jesus Navas, Bade, Gudelj, Telles; Fernando, Rakitic, Ocampos, Torres, Gil; En-Nesyri

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