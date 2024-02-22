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Haberler Galeri UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 22.02.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 11:57

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi ile eşleşmeler belli oluyor. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekiminde Avrupa Ligi'nde play-off turunu geçmesi halinde Galatasaray'ın, Avrupa Konferans Ligi'nde ise Fenerbahçe'nin rakipleri belli olacak. Bu turdaki eşleşmelerin nasıl olacağını merak eden futbolseverler arama motorlarına yöneldi. Peki, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta hangi, kanalda? İşte, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde son 16 turu kura çekimi tarihi ve diğer detaylar.

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kura çekiminde Avrupa Ligi'nde play-off turunu geçmesi halinde Galatasaray'ın, Avrupa Konferans Ligi'nde de grubunu lider bitirerek doğrudan son 16 turuna yükselen Fenerbahçe'nin rakipleri belli olacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı.

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA AVRUPA LİGİ VE KONFERANS LİGİ SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunun kuraları 23 Temmuz Cuma yarın çekilecek. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek UEFA Avrupa Ligi kurası TSİ 14.00, UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ise TSİ 15.00'te başlayacak.

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UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA AVRUPA LİGİ VE KONFERANS LİGİ SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Kura çekimi EXXEN platformu üzerinden ve UEFA'nın resmi sitesi üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLACAK?
Kura çekiminde Avrupa Ligi'nde play-off turunu geçmesi halinde Galatasaray'ın, Avrupa Konferans Ligi'nde de grubunu lider bitirerek doğrudan son 16 turuna yükselen Fenerbahçe'nin rakipleri belli olacak.

Avrupa Konferans Ligi'nde grubunu lider bitirerek doğrudan son 16'ya yükselen Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ise bu akşam oynanacak maçların ardından netleşecek.

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ KİM OLACAK?

Play-off'ta 3-2 kazandığı maçın rövanşında bu akşam Çekya ekibi Sparta Prag ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'ın turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri arasında Atalanta, Brighton, Bayer Leverkusen, Liverpool, Rangers, Slavia Prag, Villarreal ve West Ham United yer alıyor.

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