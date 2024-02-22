Giriş Tarihi: 22.02.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
11:57
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi ile eşleşmeler belli oluyor. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekiminde Avrupa Ligi'nde play-off turunu geçmesi halinde Galatasaray'ın, Avrupa Konferans Ligi'nde ise Fenerbahçe'nin rakipleri belli olacak. Bu turdaki eşleşmelerin nasıl olacağını merak eden futbolseverler arama motorlarına yöneldi. Peki, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta hangi, kanalda? İşte, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde son 16 turu kura çekimi tarihi ve diğer detaylar.