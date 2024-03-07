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Haberler Galeri UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Fenerbahçe Konferans Ligi maçı öncesinde Türkiye'nin UEFA puanı gündemde!
Giriş Tarihi: 07.03.2024 11:02 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 11:02

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Fenerbahçe Konferans Ligi maçı öncesinde Türkiye'nin UEFA puanı gündemde!

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Union Saint-Gilloise
ile oynanacak Fenerbahçe maçı öncesinde gündeme geldi. Şampiyonlar Ligine direkt katılımda etkili olan sıralamada ilk 10'da yer alan Türkiye'nin UEFA puanı maç sonrası da kontrol edilecek. Peki; Türkiye kaçıncı sırada? İşte, güncel UEFA ülke puanı sıralaması...

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Fenerbahçe Konferans Ligi maçı öncesinde Türkiye’nin UEFA puanı gündemde!

UEFA ülke puanı sıralaması son durum futbol severlerin gündeminde. Avrupa maçı eleme turlarında ilk 10'a yükselen Türkiye UEFA puanı ile sorgulanıyor. Konferans Ligi son 16 turu ilk maçına çıkan Fenerbahçe'nin alacağı sonuç ile listelerin güncellenmesi bekleniyor. İşte, UEFA ülke puanı tablosu...

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Fenerbahçe Konferans Ligi maçı öncesinde Türkiye’nin UEFA puanı gündemde!

FENERBAHÇE SON 16 TURUNDA İLK MAÇINA ÇIKIYOR!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geliyor. Turda ilk maçına çıkacak sarı lacivertli ekip deplasmanda olacak. Karşılaşma, 7 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak.

Temsilcimizin alacağı sonuç UEFA sıralamasına etki edecek.

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UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Fenerbahçe Konferans Ligi maçı öncesinde Türkiye’nin UEFA puanı gündemde!

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1-İNGİLTERE 100.803
2-İSPANYA 86.614
3-İTALYA 84.855

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Fenerbahçe Konferans Ligi maçı öncesinde Türkiye’nin UEFA puanı gündemde!

4-ALMANYA 82.195
5-FRANSA 64.331
6-HOLLANDA 61.100

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Fenerbahçe Konferans Ligi maçı öncesinde Türkiye’nin UEFA puanı gündemde!

7-PORTEKİZ 55.149
8-BELÇİKA 46.800
9- TÜRKİYE 37.600
10- İSKOÇYA 35.850

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