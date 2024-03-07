Giriş Tarihi: 07.03.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
11:02
UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Fenerbahçe Konferans Ligi maçı öncesinde Türkiye'nin UEFA puanı gündemde!
UEFA ülke puanı sıralamasında son durum, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Union Saint-Gilloise
ile oynanacak Fenerbahçe maçı öncesinde gündeme geldi. Şampiyonlar Ligine direkt katılımda etkili olan sıralamada ilk 10'da yer alan Türkiye'nin UEFA puanı maç sonrası da kontrol edilecek. Peki; Türkiye kaçıncı sırada? İşte, güncel UEFA ülke puanı sıralaması...