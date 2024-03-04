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Haberler Galeri Union Saint Gilloise-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Konferans Ligi)
Giriş Tarihi: 04.03.2024 13:56 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 13:56

Union Saint Gilloise-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Konferans Ligi)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu için geri sayım başladı. Sarı lacivertli ekip ilk maçında Belçika ekibi Union Saint Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Başarılı ekip Belçika liginde lider konumda bulunuyor. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe ise ilk mücadelesinde avantajlı skorla İstanbul'a dönmeyi hedefliyor. Peki, Fenerbahçe Avrupa maçı ne zaman? Union Saint Gilloise Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe Konferans Ligi maçı tarihi…

Union Saint Gilloise-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Union Saint Gilloise ile kozlarını paylaşacak. Konferans Ligi'nde Son 16 Turu maçları rövanş usulüne göre oynanacak. Fenerbahçe rakibine üstünlük kurması durumunda adını çeyrek finale yazdıracak. Peki, Union Saint Gilloise Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Union Saint Gilloise-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi

UNİON SAİNT GİLLOİSE-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Union Saint-Gilloise (SG) ile karşı karşıya gelecek.

7 Mart 2024 Perşembe akşamı Stade Joseph Marien Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 23.00'da başlayacak.

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Union Saint Gilloise-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi

UNİON SAİNT GİLLOİSE-FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?

Union Saint Gilloise - Fenerbahçe Konferans Ligi son 16 turu maçı Exxen üzerinden ekranlara gelecek.

Union Saint Gilloise-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi

KONFERANS LİGİ MAÇ PROGRAMI

Konferans Ligi'nde son 16 turu maçları 7 ve 14 Mart'ta oynanacak.

Son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek finalin kura çekimi 15 Mart'ta yapılacak. Bu kura çekiminde olası yarı final eşleşmeleri de netlik kazanacak.

Çeyrek final maçları 11 ve 18 Nisan, yarı final maçları ise 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacak.

Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon, 29 Mayıs'ta oynanacak final maçının ardından belli olacak.

Union Saint Gilloise-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi

FENERBAHÇE'DE YÜZLER GÜLÜYOR

Türkiye Kupası'nda Ankaragücü mağlubiyetinin ardından ligde kazanan Fenerbahçe'de moraller yerinde. UEFA Konferans Ligi H Grubu'nu Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava'nın önünde birinci olarak tamamlayan Fenerbahçe, doğrudan son 16 turuna kalmayı başarmıştı.

Fenerbahçe Konferans Ligi'nde oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 12 puan topladı. Rakip fileleri, 13 kez sarsan sarı lacivertliler kalesinde ise 11 gol gördü.

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