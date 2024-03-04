Giriş Tarihi: 04.03.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
13:56
Union Saint Gilloise-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Konferans Ligi)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu için geri sayım başladı. Sarı lacivertli ekip ilk maçında Belçika ekibi Union Saint Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Başarılı ekip Belçika liginde lider konumda bulunuyor. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe ise ilk mücadelesinde avantajlı skorla İstanbul'a dönmeyi hedefliyor. Peki, Fenerbahçe Avrupa maçı ne zaman? Union Saint Gilloise Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe Konferans Ligi maçı tarihi…