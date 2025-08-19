Giriş Tarihi: 19.08.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025
16:26
Yapay zeka Fenerbahçe'nin Benfica'yı eleme ihtimalini açıkladı! Şampiyonlar Ligi öncesi tahminler...
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Portekiz temsilcisi Benfica'yı konuk edecek. Ünlü veri sitesi Football Meets Data, eşleşmenin galibine dair dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Söz konusu paylaşımda Şampiyonlar Ligi play-off turundaki eşleşmeler için eleme ihtimallerine yer verildi. İşte Fenerbahçe'nin Benfica'yı eleme ihtimali...