Yapay zeka Fenerbahçe’nin Benfica’yı eleme ihtimalini açıkladı! Şampiyonlar Ligi öncesi tahminler...

Giriş Tarihi: 19.08.2025 16:24 Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 16:26

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Portekiz temsilcisi Benfica'yı konuk edecek. Ünlü veri sitesi Football Meets Data, eşleşmenin galibine dair dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Söz konusu paylaşımda Şampiyonlar Ligi play-off turundaki eşleşmeler için eleme ihtimallerine yer verildi. İşte Fenerbahçe'nin Benfica'yı eleme ihtimali...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanş maçında konuk ettiği Feyenoord'u 5-2 mağlup ederek play-off turunda Benfica ile eşleşti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Portekiz'in Benfica takımını konuk edecek. Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Dominik Schaal üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.

İKİNCİ MAÇ 27 AĞUSTOS'TA

Müsabakanın rövanşı ise 27 Ağustos Çarşamba günü Lizbon'da oynanacak.

KAZANAN DEVLER LİGİ'NDE

Fenerbahçe-Benfica eşleşmesinden galip çıkacak olan taraf, adını Şampiyonlar Ligi Ligi lig etabına yazdıracak.

Football Meets Data adlı veri sitesi Şampiyonlar Ligi play-off turundaki eşleşmelere dair istatistiki veriler paylaştı.

ELEME İHTİMALLERİ DUYURULDU

Paylaşılan verilerin arasında Fenerbahçe - Benfica eşleşmesine de yer verildi. İşte play-off'daki turlama ihtimalleri…

Karabağ (%52) - Ferencvaros (% 48)

Bodo/Glimt (%58) - Strum Graz (%42)

Kopenhag (%63) - Basel (%37)

Kızılyıldız (%64) - Pafos (%36)

Club Brugge (%66) - Rangers (%34)

Celtic (%90) - Kairat Almaty (%10)

Benfica (%68) - Fenerbahçe (%32)