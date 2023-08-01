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Haberler Galeri Zimbru Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu Zimbru Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 01.08.2023 08:11 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 08:11

Zimbru Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu Zimbru Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Zimbru Fenerbahçe rövanş maçı için nefesler tutuldu. İlk maçta kendi evinde 5-0 kazanan sarı lacivertli ekip, deplasman adımını da geçmek istiyor. UEFA Konferans Ligi 2. Ön eleme turu için mücadale eden Fenerbahçe Avrupa sahasında iddialı adımlar atmak istiyor. Maçı canlı yayın ile takip etmek isteyenler, "Zimbru Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. Rakip sahada da evinde olduğu gibi fark kaydetmek isteyen Kanarya hazırlıklarını tamamladı. Canlı maç için taraflar Zimbru Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Zimbru Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel ilk 11 ve karşılaşmaya dair merak edilenler…

Zimbru Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu Zimbru Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Zimbru Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları yanıt arıyor. Rövanş maçını deplasmanda Moldovalı ekibin evinde gerçekleştirecek. Son dönemde transfer haberleri ile gündeme gelen sarı lacivertli ekip, ilk turdaki iddiasını devam ettirmek istiyor. Maçın canlı yayın kanalı, saati, muhtemel 11 bilgisi araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, Zimbru Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, maç hakkında tüm detaylar…

Zimbru Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu Zimbru Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

ZİMBRU FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Zimbru Fenerbahçe rövanş maçı 1 Ağustos 2023 Salı günü (bu akşam) saat 20.30'da Zimbru Stadyumu'nda oynanacak.

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Zimbru Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu Zimbru Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

ZİMBRU FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Zimbru Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu Zimbru Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

MUHTEMEL 11'LER

Zimbru: Agachi, Gaiu, Ştefan, Furtuna, Misaraş, Macritchii, Dedechko, Guera, Raileanui Alaribe, Samiev

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Luan Peres, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, İrfan Can, Tadic, Kent, Batshuayi

Zimbru Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu Zimbru Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
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