Zimbru Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu Zimbru Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Giriş Tarihi: 01.08.2023 08:11 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 08:11

Zimbru Fenerbahçe rövanş maçı için nefesler tutuldu. İlk maçta kendi evinde 5-0 kazanan sarı lacivertli ekip, deplasman adımını da geçmek istiyor. UEFA Konferans Ligi 2. Ön eleme turu için mücadale eden Fenerbahçe Avrupa sahasında iddialı adımlar atmak istiyor. Maçı canlı yayın ile takip etmek isteyenler, "Zimbru Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. Rakip sahada da evinde olduğu gibi fark kaydetmek isteyen Kanarya hazırlıklarını tamamladı. Canlı maç için taraflar Zimbru Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Zimbru Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel ilk 11 ve karşılaşmaya dair merak edilenler…