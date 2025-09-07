Giriş Tarihi: 07.09.2025 11:10
ZTK 2. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ: Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. eleme turuyla devam ediyor. Bu turda, 1. eleme turunu geçen 45 ekibin yanı sıra Trendyol 1. Lig'den 6, Nesine 2. Lig'den 9 ve Nesine 3. Lig'den 18 takım olmak üzere toplam 78 takım mücadele edecek. Tek maç eleme sistemiyle oynanacak karşılaşmalar, alt lig temsilcilerine üst lig takımlarına karşı sürpriz yapma fırsatı sunuyor. Peki, ZTK 2. eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?