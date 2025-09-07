ZTK 2. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ: Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu heyecanı başlıyor. Bu turda, 1. elemeden gelen 45 takımın yanı sıra Trendyol 1. Lig'den 6, Nesine 2. Lig'den 9 ve 3. Lig'den 18 ekip yer alacak. Seri başı sistemine göre yapılacak kura çekimi, TFF'nin Riva'daki Orhan Saka Konferans Salonu'nda kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek. Peki, ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar.