Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri ZTK 2. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ: Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 07.09.2025 11:10

ZTK 2. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ: Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. eleme turuyla devam ediyor. Bu turda, 1. eleme turunu geçen 45 ekibin yanı sıra Trendyol 1. Lig'den 6, Nesine 2. Lig'den 9 ve Nesine 3. Lig'den 18 takım olmak üzere toplam 78 takım mücadele edecek. Tek maç eleme sistemiyle oynanacak karşılaşmalar, alt lig temsilcilerine üst lig takımlarına karşı sürpriz yapma fırsatı sunuyor. Peki, ZTK 2. eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ZTK 2. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ: Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu heyecanı başlıyor. Bu turda, 1. elemeden gelen 45 takımın yanı sıra Trendyol 1. Lig'den 6, Nesine 2. Lig'den 9 ve 3. Lig'den 18 ekip yer alacak. Seri başı sistemine göre yapılacak kura çekimi, TFF'nin Riva'daki Orhan Saka Konferans Salonu'nda kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek. Peki, ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar.

ZTK 2. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ: Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu kura çekiminin programını açıkladı. Kura çekimi, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 15.00'te, İstanbul Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ZTK 2. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ: Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverlerin merakla beklediği kura sonucunda 78 takımın eşleşmeleri belirlenecek. Bu turda; ilk eleme turunu geçen 45 ekibin yanı sıra, Trendyol 1. Lig'den 6, Nesine 2. Lig'den 9 ve Nesine 3. Lig'den 18 takım yer alacak.

ZTK 2. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ: Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ZTK KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

TFF'nin resmi YouTube kanalı ile A Spor'dan canlı yayınlanacak.

ZTK 2. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ: Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu karşılaşmalarının tarihleri henüz TFF tarafından duyurulmadı. Ancak önceki sezonlar incelendiğinde, kura çekiminin ardından genellikle 1-2 hafta içinde, Eylül ayının sonu ya da Ekim başında oynandığı görülüyor.