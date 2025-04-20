ZTK YARI FİNAL MAÇI! Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Göztepe yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 20.04.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025
22:24
Futbol tutkunlarının merakla beklediği Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Çeyrek final etabını geçerek son dört takım arasına kalan Trabzonspor ve Göztepe, finale yükselmek için sahaya çıkacak. Trabzon'da oynanacak bu önemli mücadele öncesi, karşılaşmanın günü, saati ve yayın kanalı sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Trabzonspor Göztepe yarı final mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayında?