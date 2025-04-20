ZTK YARI FİNAL MAÇI! Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Göztepe yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final aşamasına geçildi! Sezonun kupalı finali Eskişehir'de oynanacak olsa da, takımların bu hedefe ulaşabilmesi için zorlu eşleşmelerden galip çıkmaları gerekiyor. Yarı final turunun dikkat çeken karşılaşmalarından biri de Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanacak. İki ekip de finale adını yazdırmak için sahada tüm gücünü ortaya koyacak. İşte, Trabzonspor - Göztepe maçı detayları...