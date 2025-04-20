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Haberler Galeri ZTK YARI FİNAL MAÇI! Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Göztepe yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 20.04.2025 22:24 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 22:24

ZTK YARI FİNAL MAÇI! Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Göztepe yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol tutkunlarının merakla beklediği Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Çeyrek final etabını geçerek son dört takım arasına kalan Trabzonspor ve Göztepe, finale yükselmek için sahaya çıkacak. Trabzon'da oynanacak bu önemli mücadele öncesi, karşılaşmanın günü, saati ve yayın kanalı sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Trabzonspor Göztepe yarı final mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayında?

ZTK YARI FİNAL MAÇI! Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Göztepe yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final aşamasına geçildi! Sezonun kupalı finali Eskişehir'de oynanacak olsa da, takımların bu hedefe ulaşabilmesi için zorlu eşleşmelerden galip çıkmaları gerekiyor. Yarı final turunun dikkat çeken karşılaşmalarından biri de Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanacak. İki ekip de finale adını yazdırmak için sahada tüm gücünü ortaya koyacak. İşte, Trabzonspor - Göztepe maçı detayları...

ZTK YARI FİNAL MAÇI! Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Göztepe yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - GÖZTEPE TÜRKİYE KUPASI NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi duyurusuna göre, Ziraat Türkiye Kupası yarı final etabında Trabzonspor ile Göztepe, 24 Nisan 2025 Perşembe akşamı karşı karşıya gelecek. Mücadele, Trabzonspor'un sahası Papara Park Stadyumu'nda yapılacak ve saat 20.30'da başlayacak.

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ZTK YARI FİNAL MAÇI! Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Göztepe yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Papara Park Stadyumu'nda gerçekleştirilecek bu mücadele, ATV veya A Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

ZTK YARI FİNAL MAÇI! Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Göztepe yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ ESKİŞEHİR'DE GERÇEKLEŞECEK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı şehri ve tarihi duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, final karşılaşması 14 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda yapılacak. Müsabakanın başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi.

ZTK YARI FİNAL MAÇI! Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Göztepe yarı final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) yarı final mücadelesinin tarihi netleşti. Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği bu önemli karşılaşma, 22 Nisan Salı günü saat 20:30'da başlayacak.