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Haberler Galeri ZTK YARI FİNALE GERİ SAYIM! Konyaspor - Galatasaray Türkiye Kupası yarı final maçı ne zaman, saat kaçta,hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 21.04.2025 17:08 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 17:08

ZTK YARI FİNALE GERİ SAYIM! Konyaspor - Galatasaray Türkiye Kupası yarı final maçı ne zaman, saat kaçta,hangi kanalda?

Futbol tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. Çeyrek final etabını geçerek son dört takım arasına adını yazdıran Galatasaray ile TÜMOSAN Konyaspor, finale yükselebilmek adına kozlarını paylaşacak. Konya'da oynanacak bu önemli mücadele öncesinde, taraftarlar karşılaşmanın günü, saati ve yayın detaylarıyla ilgili bilgi arayışına girdi. Kritik mücadele için geri sayım sürerken, tüm gözler maçın yayın akışında. Peki, Konyaspor – Galatasaray Türkiye Kupası yarı final maçı ne zaman, saat kaçta,hangi kanalda?

ZTK YARI FİNALE GERİ SAYIM! Konyaspor - Galatasaray Türkiye Kupası yarı final maçı ne zaman, saat kaçta,hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final atmosferi sahalara taşınıyor! Sezonun kupasını kaldıracak takımı belirleyecek büyük finalin adresi bu yıl Eskişehir olacak. Son dört ekip arasındaki zorlu rekabet tüm hızıyla devam ederken, dikkat çeken eşleşmelerden biri de Galatasaray ile TÜMOSAN Konyaspor arasında yaşanacak. Taraftarlar bu kritik mücadeleye kilitlenmiş durumda. Peki, Galatasaray – Konyaspor Türkiye Kupası yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ZTK YARI FİNALE GERİ SAYIM! Konyaspor - Galatasaray Türkiye Kupası yarı final maçı ne zaman, saat kaçta,hangi kanalda?

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) yarı final mücadelesi için geri sayım başladı. Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği bu önemli karşılaşma, 22 Nisan Salı günü saat 20:30'da başlayacak.

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ZTK YARI FİNALE GERİ SAYIM! Konyaspor - Galatasaray Türkiye Kupası yarı final maçı ne zaman, saat kaçta,hangi kanalda?

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleştirilecek bu mücadele, ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

ZTK YARI FİNALE GERİ SAYIM! Konyaspor - Galatasaray Türkiye Kupası yarı final maçı ne zaman, saat kaçta,hangi kanalda?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ ESKİŞEHİR'DE GERÇEKLEŞECEK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı şehri ve tarihi duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, final karşılaşması 14 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda yapılacak. Müsabakanın başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi.

ZTK YARI FİNALE GERİ SAYIM! Konyaspor - Galatasaray Türkiye Kupası yarı final maçı ne zaman, saat kaçta,hangi kanalda?

TRABZONSPOR-GÖZTEPE ZTK MAÇI NE ZAMAN?

TFF tarafından yayımlanan programa göre Trabzonspor Göztepe maçı 24 Nisan Perşembe saat 20.30'da başlayacak. ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.