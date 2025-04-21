Giriş Tarihi: 21.04.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025
17:08
ZTK YARI FİNALE GERİ SAYIM! Konyaspor - Galatasaray Türkiye Kupası yarı final maçı ne zaman, saat kaçta,hangi kanalda?
Futbol tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. Çeyrek final etabını geçerek son dört takım arasına adını yazdıran Galatasaray ile TÜMOSAN Konyaspor, finale yükselebilmek adına kozlarını paylaşacak. Konya'da oynanacak bu önemli mücadele öncesinde, taraftarlar karşılaşmanın günü, saati ve yayın detaylarıyla ilgili bilgi arayışına girdi. Kritik mücadele için geri sayım sürerken, tüm gözler maçın yayın akışında. Peki, Konyaspor – Galatasaray Türkiye Kupası yarı final maçı ne zaman, saat kaçta,hangi kanalda?