ZTK YARI FİNALE GERİ SAYIM! Konyaspor - Galatasaray Türkiye Kupası yarı final maçı ne zaman, saat kaçta,hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final atmosferi sahalara taşınıyor! Sezonun kupasını kaldıracak takımı belirleyecek büyük finalin adresi bu yıl Eskişehir olacak. Son dört ekip arasındaki zorlu rekabet tüm hızıyla devam ederken, dikkat çeken eşleşmelerden biri de Galatasaray ile TÜMOSAN Konyaspor arasında yaşanacak. Taraftarlar bu kritik mücadeleye kilitlenmiş durumda. Peki, Galatasaray – Konyaspor Türkiye Kupası yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?