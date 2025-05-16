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Haberler Galeri Solskjaer yönetime isim verdi! Premier Lig ekibinin yıldızı için kiralama teklifi…
Giriş Tarihi: 16.05.2025 07:08 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 07:08

Solskjaer yönetime isim verdi! Premier Lig ekibinin yıldızı için kiralama teklifi…

Bu sezon hedeflerinden uzak kalan Beşiktaş, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için kollarını sıvadı. Siyah-beyazlı takım, golcü arayışlarını sürdürürken sürpriz bir isim gündeme geldi. Norveçli hocanın talebi doğrultusunda harekete geçen yönetimin, Everton'ın santrforunu satın alma opsiyonlu kiralama yoluyla kadrosuna katmayı planladığı ileri sürüldü. İşte detaylar…

Ogün ŞAHİNOĞLU
Solskjaer yönetime isim verdi! Premier Lig ekibinin yıldızı için kiralama teklifi…

Beşiktaş, bu sezon aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı. Siyah-beyazlılar, sezonu 3. Sırada tamamlayıp Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefliyor.

Solskjaer yönetime isim verdi! Premier Lig ekibinin yıldızı için kiralama teklifi…

Bu sezonu en az kayıpla bitirmeyi hedefleyen Beşiktaş gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden start verdi.

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Solskjaer yönetime isim verdi! Premier Lig ekibinin yıldızı için kiralama teklifi…

SOLKJAER BETO'YU İSTEDİ!

Siyah-beyazlılar, Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Beto'yu transfer listesine ekledi.

Solskjaer yönetime isim verdi! Premier Lig ekibinin yıldızı için kiralama teklifi…

Portekiz basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, 27 yaşındaki santrfor için satın alma opsiyonlu kiralık teklif sunmaya hazırlanıyor.

Solskjaer yönetime isim verdi! Premier Lig ekibinin yıldızı için kiralama teklifi…

Bu sezon Everton formasıyla 32 karşılaşmada 10 gol atan Beto, 2023 yazında Udinese'den 25 milyon Euro bedelle İngiliz ekibine transfer olmuştu.