Giriş Tarihi: 16.05.2025 07:08
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025
07:08
Solskjaer yönetime isim verdi! Premier Lig ekibinin yıldızı için kiralama teklifi…
Bu sezon hedeflerinden uzak kalan Beşiktaş, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için kollarını sıvadı. Siyah-beyazlı takım, golcü arayışlarını sürdürürken sürpriz bir isim gündeme geldi. Norveçli hocanın talebi doğrultusunda harekete geçen yönetimin, Everton'ın santrforunu satın alma opsiyonlu kiralama yoluyla kadrosuna katmayı planladığı ileri sürüldü. İşte detaylar…