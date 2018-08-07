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9.0 Pie yayınlandı - Önce bu cihazlara geliyor!

yeni nesil mobil işletim sistemi 9.0 Pie'ı yayınladı. Bu işletim sistemi ilk önce bu cihazlara gelecek...

Giriş Tarihi: 07.08.2018 12:16 Güncelleme Tarihi: 07.08.2018 12:20
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9.0 Pie yayınlandı - Önce bu cihazlara geliyor!
Android 9.0 Pie yayınlandı - Önce bu cihazlara geliyor!
bir süredir merakla beklenen güncellemeyi yayınladı. 9 Pie güncellemesi artık belirli cihazlar için indirilebilir durumda.
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9.0 Pie yayınlandı - Önce bu cihazlara geliyor!
Android 9.0 Pie yayınlandı - Önce bu cihazlara geliyor!
Peki 9 Pie ile gelen yenilikler neler? İşte güncellemenin dikkat çeken yenilikleri...
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9.0 Pie yayınlandı - Önce bu cihazlara geliyor!
Android 9.0 Pie yayınlandı - Önce bu cihazlara geliyor!
Yeni özellikler arasında ekran çıkıntıları için dahili destek, yenilenen Hızlı Ayarlar paneli bulunuyor.
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9.0 Pie yayınlandı - Önce bu cihazlara geliyor!
Android 9.0 Pie yayınlandı - Önce bu cihazlara geliyor!
Yeni bildirim özellikleri, bildirimlerdeki mesajlara yanıtlama ve akıllı yanıtlar da dikkat çekiyor.
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9.0 Pie yayınlandı - Önce bu cihazlara geliyor!
Android 9.0 Pie yayınlandı - Önce bu cihazlara geliyor!
Parmak izi doğrulama için güçlendirilmiş kullanıcı ara yüzü ise öne çıkan bir başka yeni özellik
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9.0 Pie yayınlandı - Önce bu cihazlara geliyor!
Android 9.0 Pie yayınlandı - Önce bu cihazlara geliyor!
Peki 9 Pie hangi telefonlara geldi? İşte Android 9 Pie güncellemesi alan telefonların tam listesi
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9.0 Pie yayınlandı - Önce bu cihazlara geliyor!
Android 9.0 Pie yayınlandı - Önce bu cihazlara geliyor!
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