Android 9.0 Pie yayınlandı - Önce bu cihazlara geliyor!

Google yeni nesil mobil işletim sistemi Android 9.0 Pie'ı yayınladı. Bu işletim sistemi ilk önce bu cihazlara gelecek... Google bir süredir merakla beklenen güncellemeyi yayınladı. Android 9 Pie güncellemesi artık belirli cihazlar için indirilebilir durumda. Peki Android 9 Pie ile gelen yenilikler neler? İşte güncellemenin dikkat çeken yenilikleri... Yeni özellikler arasında ekran çıkıntıları için dahili destek, yenilenen Hızlı Ayarlar paneli bulunuyor. Yeni bildirim özellikleri, bildirimlerdeki mesajlara yanıtlama ve akıllı yanıtlar da dikkat çekiyor. Parmak izi doğrulama için güçlendirilmiş kullanıcı ara yüzü ise öne çıkan bir başka yeni özellik Peki Android 9 Pie hangi telefonlara geldi? İşte Android 9 Pie güncellemesi alan telefonların tam listesi Google Pixel