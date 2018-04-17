Apple iTunes için yolun sonu geldi

31 MART 2019'DA VEDA EDECEK

17 yıldır kullanımda olan uygulamanın akıbeti ile ilgili Apple'dan henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. PC Mag'in şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, iTunes, 31 Mart 2019'da kullanımdan kaldırılacak.