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iTunes için yolun sonu geldi

'ın mobil cihazları için tam 17 yıldır kullanılan iTunes programı için yolun sonu gelmiş gibi görünüyor. Hatta bu konuda tarih bile verildi.

Giriş Tarihi: 17.04.2018 22:56 Güncelleme Tarihi: 17.04.2018 23:03
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iTunes için yolun sonu geldi
Apple iTunes için yolun sonu geldi
ABD merkezli teknoloji devi 2001 yılında kullanıma sunduğu iTunes'un fişini çekmeye hazırlanıyor.
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iTunes için yolun sonu geldi
Apple iTunes için yolun sonu geldi
NTV'ye göre zira müzik endüstrisindeki bazı kişilere gönderdiği e-postada iTunes LP'lerini yakında sonlandıracağını duyuran , bu alanda ilk adımı bu şekilde atmış gibi görünüyor.
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iTunes için yolun sonu geldi
Apple iTunes için yolun sonu geldi

31 MART 2019'DA VEDA EDECEK

17 yıldır kullanımda olan uygulamanın akıbeti ile ilgili 'dan henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. PC Mag'in şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, iTunes, 31 Mart 2019'da kullanımdan kaldırılacak.

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iTunes için yolun sonu geldi
Apple iTunes için yolun sonu geldi
iPhone ve iPad'lere gelecek yeni iOS ile birlikte 'ın desteği sunduğu cihazlar listesine yenilerinin eklenmesine ise kesin gözüyle bakılıyor.
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iTunes için yolun sonu geldi
Apple iTunes için yolun sonu geldi
Şirkete yakın kaynaklar desteğinin iPhone 5S’lerden çok yakında biteceğini işaret ediyor.
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iTunes için yolun sonu geldi
Apple iTunes için yolun sonu geldi
iOS 12 güncellemesi almasına kesin gözüyle bakılan iPhone ve iPad'lerin tam listesi ise şöyle...
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iTunes için yolun sonu geldi
Apple iTunes için yolun sonu geldi
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