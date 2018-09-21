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o cihazını ölüme terk etti

gereksiz dedi, büyük umutlarla satışa sunduğu cihazını resmen ölüme terk etti!

Giriş Tarihi: 21.09.2018 09:26 Güncelleme Tarihi: 21.09.2018 10:59
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o cihazını ölüme terk etti
Apple o cihazını ölüme terk etti

daha önce akıllı saati 'un altın kaplama modelini piyasaya sürmüştü.

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o cihazını ölüme terk etti
Apple o cihazını ölüme terk etti

Cupertino merkezli şirket lüks akıllı saat isteyen müşterilerine sunduğu seramik ve altın gövde Watch Edition modellerini gereksiz olduğu gerekçesiyle bu yıl satışa sunmayacak.

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o cihazını ölüme terk etti
Apple o cihazını ölüme terk etti

Bu arada yeni XS, iPhone XS Max ve iPhone XR'ın tanıtılmasıyla birlikte iPhone X de resmi olarak ölmüş durumda.

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o cihazını ölüme terk etti
Apple o cihazını ölüme terk etti

iOS 12'nin yayınlanmasıyla birlikte 'lar başta olmak üzere 'ın ölüme terk ettiği diğer cihazlar bakın hangileri?

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o cihazını ölüme terk etti
Apple o cihazını ölüme terk etti

3G

'ın yıllar önce satışa sunduğu ve tasarımı oldukça beğenilen telefonu. Halihazırda artık pek çok uygulamayı çalıştırmıyor; Apple çoktan fişini çekti bile!

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o cihazını ölüme terk etti
Apple o cihazını ölüme terk etti

3GS

iPhone 3G'nin bir üst sürümü; yıllar önce ölüme terk ettiğinden Whatsapp'ı bile bu telefonda kullanamıyorsunuz.

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o cihazını ölüme terk etti
Apple o cihazını ölüme terk etti

4

Satışa çıktığı ilk gün yoğun ilgi gören, tasarımıyla o günler fark yaratan iPhone 4, artık 'ın umrunda değil ve uygulamalar bu telefonda da çalışmıyor.

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