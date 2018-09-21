Apple o cihazını ölüme terk etti

Apple gereksiz dedi, büyük umutlarla satışa sunduğu cihazını resmen ölüme terk etti! Apple daha önce akıllı saati Apple Watch'un altın kaplama modelini piyasaya sürmüştü. Cupertino merkezli şirket lüks akıllı saat isteyen müşterilerine sunduğu seramik ve altın gövde Apple Watch Edition modellerini gereksiz olduğu gerekçesiyle bu yıl satışa sunmayacak. Bu arada yeni iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR'ın tanıtılmasıyla birlikte iPhone X de resmi olarak ölmüş durumda. iOS 12'nin yayınlanmasıyla birlikte iPhone'lar başta olmak üzere Apple'ın ölüme terk ettiği diğer cihazlar bakın hangileri? iPhone 3G Apple'ın yıllar önce satışa sunduğu ve tasarımı oldukça beğenilen telefonu. Halihazırda artık pek çok uygulamayı çalıştırmıyor; Apple çoktan fişini çekti bile! iPhone 3GS iPhone 3G'nin bir üst sürümü; yıllar önce Apple ölüme terk ettiğinden Whatsapp'ı bile bu telefonda kullanamıyorsunuz. iPhone 4 Satışa çıktığı ilk gün yoğun ilgi gören, tasarımıyla o günler fark yaratan iPhone 4, artık Apple'ın umrunda değil ve uygulamalar bu telefonda da çalışmıyor.