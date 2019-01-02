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'ı mahkemeye verdi: Sesimi çaldılar!

2016 yılından beri 'ın akıllı asistanına veren İsrailli kadın Apple'ı mahkemeye verdi.

Giriş Tarihi: 02.01.2019 14:28 Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 14:39
Apple'ı mahkemeye verdi: Sesimi çaldılar!

ABD merkezli teknoloji devi bir kez daha bir dava haberi ile gündemde. Ancak bu sefer davanın konusu patent hakları değil!

Apple'ı mahkemeye verdi: Sesimi çaldılar!

Yaklaşık 2 yıldır 'ın akıllı asistanı 'ye veren İsrailli kadın Apple'ı mahkemeye verdi.

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Apple'ı mahkemeye verdi: Sesimi çaldılar!

Galit Gura-Eini isimli kadın sesinin 'de izinsiz olarak kullandığı iddiası ile 'a 66 bin dolarlık dava açtı.

Apple'ı mahkemeye verdi: Sesimi çaldılar!

Galit Gura-Eini'nin sesi, 2007 yılında Inc. tarafından kaydedilmiş, Galit, sesinin yalnızca 'yasal' konuşma oluşturma yazılımlarından kullanılmasına izin vermişti.

Apple'ı mahkemeye verdi: Sesimi çaldılar!

'BAYAN SİRİ'NİN APPLE'A AÇTIĞI DAVADA KARAR

Geçtiğimiz aylarda Türkçe 'ye hayat veren 'nun 'a açtığı dava sonuçlanmıştı.

Apple'ı mahkemeye verdi: Sesimi çaldılar!

Bir anda milyonlarca kişinin telefonunda hayat bulan, Türkçe 'ye sesini veren , dijital asistanda sesinin izinsiz kullanıldığı iddiası ile ve 'ı mahkemeye vermişti.

Apple'ı mahkemeye verdi: Sesimi çaldılar!

'nın iddiasına göre, sanatçı sesinin toplu taşıma anonslarında kullanılacağını düşünerek şirketi ile 2011 yılında sözleşme imzaladı.

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