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'ın yeni 'ları bu akşam geliyor!

'dan 3 farklı geliyor! Sırasıyla s, Max ve (ya da ) adını alacak bu modellerden ilk ikisi, geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone X'un yenilenmiş sürümü olacak.

DHA Teknoloji galerileri
Giriş Tarihi: 12.09.2018 17:44 Güncelleme Tarihi: 12.09.2018 17:51
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'ın yeni 'ları bu akşam geliyor!
Apple'ın yeni iPhone'ları bu akşam geliyor!

Ayrıca Xl (11) olarak adlandırılacağı söylenen modelin adı %100 oranında net olmasa da diğer iki modele göre daha ucuz olacak, çünkü tek kameraya ve LCD ekrana sahip.

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'ın yeni 'ları bu akşam geliyor!
Apple'ın yeni iPhone'ları bu akşam geliyor!

Diğer iki modelde OLED ekran varken, gelişmiş çift kamera bulunacak.

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'ın yeni 'ları bu akşam geliyor!
Apple'ın yeni iPhone'ları bu akşam geliyor!

Tasarım değişikliği açısından çok önemli farklılıklar görmeyi beklemediğimiz yeni modelleri, 'ın cihazları performans açısından yenilediği S takılı modelleri gibi olacak.

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'ın yeni 'ları bu akşam geliyor!
Apple'ın yeni iPhone'ları bu akşam geliyor!

Daha önce 6 ve iPhone 6 Plus tanıtıldıktan 1 yıl sonra iPhone 6s ve 6s Plus tanıtılmıştı. Tasarımlar sabit kalıp, cihazların işlem gücü arttırılmıştı.

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'ın yeni 'ları bu akşam geliyor!
Apple'ın yeni iPhone'ları bu akşam geliyor!

Geçtiğimiz yıl , X ile birlikte Apple Watch Series 3'ü de tanıtmıştı. Bu saat, harici olarak hücresel veriye bağlı kalan, yani telefon yanınızda olmasa da ona ulaşıp, aramalara yanıt vereceğiniz teknolojiye sahipti. Bu kez Apple, 2015 yılından bu yana büyütmediği ekranını da büyütecek.

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'ın yeni 'ları bu akşam geliyor!
Apple'ın yeni iPhone'ları bu akşam geliyor!

Watch Series 4'ün sızdırılmış görüntüleri, Apple'ın daha önceki versiyonlara kıyasla daha ince bir gövdeye sahip saat tasarladığını gösteriyor. Saatin işletim sistemi, bu yıl gerçekleştirilen WWDC 18'de tanıtılan watchOS 5 olacak.

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'ın yeni 'ları bu akşam geliyor!
Apple'ın yeni iPhone'ları bu akşam geliyor!
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