Apple'ın yeni iPhone'ları bu akşam geliyor!

Apple'dan 3 farklı iPhone geliyor! Sırasıyla iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XI (ya da iPhone 9) adını alacak bu modellerden ilk ikisi, geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone X'un yenilenmiş sürümü olacak. Ayrıca iPhone Xl (11) olarak adlandırılacağı söylenen modelin adı %100 oranında net olmasa da diğer iki modele göre daha ucuz olacak, çünkü tek kameraya ve LCD ekrana sahip. Diğer iki modelde OLED ekran varken, gelişmiş çift kamera bulunacak. Tasarım değişikliği açısından çok önemli farklılıklar görmeyi beklemediğimiz yeni iPhone modelleri, Apple'ın cihazları performans açısından yenilediği S takılı modelleri gibi olacak. Daha önce iPhone 6 ve iPhone 6 Plus tanıtıldıktan 1 yıl sonra iPhone 6s ve 6s Plus tanıtılmıştı. Tasarımlar sabit kalıp, cihazların işlem gücü arttırılmıştı. Geçtiğimiz yıl Apple, iPhone X ile birlikte Apple Watch Series 3'ü de tanıtmıştı. Bu saat, harici olarak hücresel veriye bağlı kalan, yani telefon yanınızda olmasa da ona ulaşıp, aramalara yanıt vereceğiniz teknolojiye sahipti. Bu kez Apple, 2015 yılından bu yana büyütmediği ekranını da büyütecek. Apple Watch Series 4'ün sızdırılmış görüntüleri, Apple'ın daha önceki versiyonlara kıyasla daha ince bir gövdeye sahip saat tasarladığını gösteriyor. Saatin işletim sistemi, bu yıl gerçekleştirilen WWDC 18'de tanıtılan watchOS 5 olacak.