Apple'ın yeni iPhone'ları bu akşam geliyor!

Geçtiğimiz yıl Apple, iPhone X ile birlikte Apple Watch Series 3'ü de tanıtmıştı. Bu saat, harici olarak hücresel veriye bağlı kalan, yani telefon yanınızda olmasa da ona ulaşıp, aramalara yanıt vereceğiniz teknolojiye sahipti. Bu kez Apple, 2015 yılından bu yana büyütmediği ekranını da büyütecek.