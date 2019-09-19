Atak helikopteri telefonlara iniyor

Oyuna pilot moduyla başlıyorsunuz. Gitmeniz gereken bir harekat sahası var. Bu esnada sadece kontroller sizde bulunuyor. Atış yapmanız gereken yerlerde topçu moduna geçip füze ve top atışları yapabiliyorsunuz. Üzerinize gelen bombaları flare ile savuşturabiliyorsunuz ve kaçabiliyorsunuz. Burada Atak helikopterinin olmazsa olmaz kıvraklığını ön plana çıkartmamız gerekiyordu. Savunma sanayisinde bitmek tükenmek bilmez bir ürün yelpazesi var. Bu ürün yelpazesinin şu anda ikincisindeyiz. Hızlı şekilde devam ederek dünyada da adından söz edilir oyunlar haline getirmek istiyoruz."