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telefonlara iniyor

Güvenlik güçlerine muharebe sahasında önemli üstünlükler sağlayan için hazırlanan mobil oyun TEKNOFEST etkinliğiyle birlikte ücretsiz olarak erişime açıldı.

AA Teknoloji galerileri
Giriş Tarihi: 19.09.2019 14:38 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 15:03
Atak helikopteri telefonlara iniyor

Güvenlik güçlerine muharebe sahasında önemli üstünlükler sağlayan , mobil oyunla teknoloji ve oyun meraklılarının telefonlarına iniyor.

Atak helikopteri telefonlara iniyor

Atak helikopterlerini güvenlik güçlerinin hizmetine sunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türk savunma sanayisinin bu başarılı projesinin yurt içinde ve dışında tanıtılması amacıyla mobil oyun hazırladı.

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Atak helikopteri telefonlara iniyor

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde savunma sanayisi ve oyun meraklılarının beğenisine sunuldu.

Atak helikopteri telefonlara iniyor

OTTO Games Kurucu Ortağı Mustafa Eyyüp Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 yıl önce savunma sanayisi ve oyun sektörünü bir araya getirmeye yönelik vizyon projesini TUSAŞ'la hayata geçirdiklerini söyledi.

Atak helikopteri telefonlara iniyor

14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda 3 ay önce "Operasyon Anka" oyununu tanıttıklarını anımsatan Karataş, bunun Türk savunma sanayisine yönelik ilk oyun olduğunu dile getirdi.

Bu oyunun ardından çok olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Karataş, bunun üzerine ikinci oyun olan "Operasyon Atak"ı geliştirerek TEKNOFEST 'a katıldıklarını belirtti.

Atak helikopteri telefonlara iniyor

Karataş, şunları kaydetti:

"2,5 ay gibi çok kısa sürede oyunu gerçekleştirdik. Oyunumuz Google Play ve App Store'dan ücretsiz şekilde indirilebiliyor. Anka oyununa yönelik geri dönüşlerde insanlar milli silah ve araçlarımızı dışardan da görmek istediklerini belirttiler. Oyuna yönelik bu geri dönüşler çok önemliydi. Bunun üzerine Atak helikopterinin tamamen dışarıdan kontrolünü sağlayan, helikopterin mekaniklerine tamamen uygun, bir pilot ve bir topçu modu olmak üzere 2 modda helikopterin yönlendirilebileceği şekilde oyunu gerçekleştirdik.

Atak helikopteri telefonlara iniyor

Oyuna pilot moduyla başlıyorsunuz. Gitmeniz gereken bir harekat sahası var. Bu esnada sadece kontroller sizde bulunuyor. Atış yapmanız gereken yerlerde topçu moduna geçip füze ve top atışları yapabiliyorsunuz. Üzerinize gelen bombaları flare ile savuşturabiliyorsunuz ve kaçabiliyorsunuz. Burada Atak helikopterinin olmazsa olmaz kıvraklığını ön plana çıkartmamız gerekiyordu. Savunma sanayisinde bitmek tükenmek bilmez bir ürün yelpazesi var. Bu ürün yelpazesinin şu anda ikincisindeyiz. Hızlı şekilde devam ederek dünyada da adından söz edilir oyunlar haline getirmek istiyoruz."

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