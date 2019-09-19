Atak helikopteri telefonlara iniyor

Karataş, şunları kaydetti:
"2,5 ay gibi çok kısa sürede oyunu gerçekleştirdik. Oyunumuz Google Play ve App Store'dan ücretsiz şekilde indirilebiliyor. Anka oyununa yönelik geri dönüşlerde insanlar milli silah ve araçlarımızı dışardan da görmek istediklerini belirttiler. Oyuna yönelik bu geri dönüşler çok önemliydi. Bunun üzerine Atak helikopterinin tamamen dışarıdan kontrolünü sağlayan, helikopterin mekaniklerine tamamen uygun, bir pilot ve bir topçu modu olmak üzere 2 modda helikopterin yönlendirilebileceği şekilde oyunu gerçekleştirdik.