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'ın yörüngeden müthiş fotoğrafı paylaşıldı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronot Gerst, Ay'ın fotoğrafını çekti ve Twitter'dan paylaştı. Bu tweet'e büyük ilgi gösterildi.

Giriş Tarihi: 11.07.2018 02:42 Güncelleme Tarihi: 11.07.2018 02:51
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'ın yörüngeden müthiş fotoğrafı paylaşıldı
Ay'ın yörüngeden müthiş fotoğrafı paylaşıldı
Uluslararası Uz İstasyonu'nda (ISS) görev yapan Alman astronot Alexander Gerst, Dünya yörüngesinden çektiği bir Ay fotoğrafını kişisel Twitter hesabından paylaştı.
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'ın yörüngeden müthiş fotoğrafı paylaşıldı
Ay'ın yörüngeden müthiş fotoğrafı paylaşıldı
Gerst, alçak irtifa yörüngesinden 'ın ilk dördün halindeki aydınlık yarısını görüntülediği fotoğrafı sosyal medyada yayımladı.
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'ın yörüngeden müthiş fotoğrafı paylaşıldı
Ay'ın yörüngeden müthiş fotoğrafı paylaşıldı
Fotoğrafa düştüğü notta Gerst, "Dünya yörüngesinde günde 16 tur atan ISS, her gün 'a gidip gelecek kadar mesafe katediyor." yazdı.
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'ın yörüngeden müthiş fotoğrafı paylaşıldı
Ay'ın yörüngeden müthiş fotoğrafı paylaşıldı
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'ın yörüngeden müthiş fotoğrafı paylaşıldı
Ay'ın yörüngeden müthiş fotoğrafı paylaşıldı
RUS KOZMONOT UZDAN AYIN BATIŞINI YAYINLAMIŞTI Rus kozmonot Oleg Artemev ise geçtiğimiz aylarda 'ndan gerçekleştirdiği video çekiminde Ay'ın batımını ilk kez bu kadar net gözler önüne sermişti.
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'ın yörüngeden müthiş fotoğrafı paylaşıldı
Ay'ın yörüngeden müthiş fotoğrafı paylaşıldı
Oleg Artemev'in kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı plaşım on binlerce kişi tarafından görüntülendi, binlerce beğeni aldı.
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'ın yörüngeden müthiş fotoğrafı paylaşıldı
Ay'ın yörüngeden müthiş fotoğrafı paylaşıldı
Uluslararası Uz İstasyonu’nda (ISS) görev yapan ABD’li astronot Randy Bresnik, geçtiğimiz yıl Türkiye’nin üzerinden geçerken çektiği yeni İstanbul fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmıştı.
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