Ay'ın yörüngeden müthiş fotoğrafı paylaşıldı
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronot Gerst, Ay'ın fotoğrafını çekti ve Twitter'dan paylaştı. Bu tweet'e büyük ilgi gösterildi.
Giriş Tarihi: 11.07.2018 02:42 Güncelleme Tarihi: 11.07.2018 02:51
Ay
'ın yörüngeden müthiş fotoğrafı paylaşıldı
Ay
'ın yörüngeden müthiş fotoğrafı paylaşıldı
Ay
'ın yörüngeden müthiş fotoğrafı paylaşıldı
Ay
'ın yörüngeden müthiş fotoğrafı paylaşıldı
Ay
'ın yörüngeden müthiş fotoğrafı paylaşıldı
Ay
'ın yörüngeden müthiş fotoğrafı paylaşıldı
Ay
'ın yörüngeden müthiş fotoğrafı paylaşıldı