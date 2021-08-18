Giriş Tarihi: 18.08.2021 14:17Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 14:19
Benzeri görülmemiş ayrıntılar ortaya çıktı! Bilim dünyasını şaşkına çevirdi!
Galaksiler, bilim insanlarının yakından incelediği gök cisimlerinin başında geliyor. Uzmanlar yaptıkları çalışmalarla galaksilerin içerdiği sırları çözmeye çalışıyorlar. Geçtiğimiz günlerde gök bilimciler, uzayın derinliklerinde galaksilerin şu ana kadarki en ayrıntılı görüntülerini yakalamayı başardı. Daha önce benzeri görülmemiş ayrıntılar ise şaşkına çevirdi.