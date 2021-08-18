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Giriş Tarihi: 18.08.2021 14:17 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 14:19

Benzeri görülmemiş ayrıntılar ortaya çıktı! Bilim dünyasını şaşkına çevirdi!

Galaksiler, bilim insanlarının yakından incelediği gök cisimlerinin başında geliyor. Uzmanlar yaptıkları çalışmalarla galaksilerin içerdiği sırları çözmeye çalışıyorlar. Geçtiğimiz günlerde gök bilimciler, uzayın derinliklerinde galaksilerin şu ana kadarki en ayrıntılı görüntülerini yakalamayı başardı. Daha önce benzeri görülmemiş ayrıntılar ise şaşkına çevirdi.

AA
Benzeri görülmemiş ayrıntılar ortaya çıktı! Bilim dünyasını şaşkına çevirdi!

BBC'deki habere göre, İngiltere'deki Durham Üniversitesinden Dr. Leah Morabito'nun ekibi, yürüttüğü çalışmada normalden çok daha yüksek çözünürlüklü görüntüler yakalayarak galaksilerin iç işleyişini benzeri görülmemiş ayrıntılarla ortaya koydu.

Benzeri görülmemiş ayrıntılar ortaya çıktı! Bilim dünyasını şaşkına çevirdi!

Çalışmada, 9 Avrupa ülkesindeki 70 binden fazla 1 metrelik antenlerin birbirine bağlanmasıyla görüntülerin çözünürlüğü önemli ölçüde iyileştirildi.

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Benzeri görülmemiş ayrıntılar ortaya çıktı! Bilim dünyasını şaşkına çevirdi!

Manchester Üniversitesinden Dr. Neal Jackson, elde edilen ayrıntılı görüntülerin, galaksilerin bir yıldız koleksiyonundan çok daha fazlası olduğunu ortaya koyduğunu kaydederek galaksilerin, kara deliklerden güç alan dinamik güneş ve gezegen yapım fabrikaları olduğuna işaret etti.

Benzeri görülmemiş ayrıntılar ortaya çıktı! Bilim dünyasını şaşkına çevirdi!

Jackson, "Galaksi evrimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için, tam ortadaki kara deliği anlamamız gerektiği çok açık bir şekilde ortaya çıktı çünkü galaksilerin nasıl evrimleştiği üzerinde oldukça temel bir etkiye sahip gibi görünüyor." ifadesini kullandı.

Benzeri görülmemiş ayrıntılar ortaya çıktı! Bilim dünyasını şaşkına çevirdi!

Araştırmacılar, yeni görüntülerin kara deliklerin yıldız ve gezegen oluşumundaki rolü hakkında daha fazla fikir verebileceğini belirterek bunların galaksilerin nasıl evrimleştiğine dair anlayışı değiştireceğini ifade etti.

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