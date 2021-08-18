Benzeri görülmemiş ayrıntılar ortaya çıktı! Bilim dünyasını şaşkına çevirdi!

Jackson, "Galaksi evrimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için, tam ortadaki kara deliği anlamamız gerektiği çok açık bir şekilde ortaya çıktı çünkü galaksilerin nasıl evrimleştiği üzerinde oldukça temel bir etkiye sahip gibi görünüyor." ifadesini kullandı.