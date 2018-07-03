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kurucusu gizemli bir mesaj yayınladı

Kimliği hala tespit edilemeyen 'in kurucusu olarak bilinen 'dan gizemli bir mesaj geldi.

Giriş Tarihi: 03.07.2018 15:52 Güncelleme Tarihi: 03.07.2018 15:53
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kurucusu gizemli bir mesaj yayınladı
Bitcoin kurucusu gizemli bir mesaj yayınladı
29 Haziran günü yayına giren garip bir internet sitesi, bir bir dönem değeri 20 bin dolara kadar çıkan ’in gerçek kimliği henüz tespit edilemeyen yaratıcısı ile bağlantılı olabilir.
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kurucusu gizemli bir mesaj yayınladı
Bitcoin kurucusu gizemli bir mesaj yayınladı
NakamotoFamilyFoundation.org uzantısıyla yayın hayatına başlayan bu internet sitesinde kullanıcıları 'in kurucusu tarafından kaleme alındığı izlenimi verilen kısa bir metin karşılıyor.
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kurucusu gizemli bir mesaj yayınladı
Bitcoin kurucusu gizemli bir mesaj yayınladı
Sitede, “En çok sorulan sorular ve cevaplardan bazılarıyla birlikte kısa bir hikaye. İnsanların ve gerçeklerin bilinmesini istedim.” cümlelerinin ardından, söz konusu hikayenin yer aldığı 21 sayfalık bir PDF dosyası bulunuyor.
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kurucusu gizemli bir mesaj yayınladı
Bitcoin kurucusu gizemli bir mesaj yayınladı
İnternet sitesinde Nakamoto’nun gizlediği bir mesajda söz konusu hikayenin bulunacağı kitabın adı ortaya çıkıyor. Bu mesaj, Nakamoto tarafından kriptogramla korunuyor.
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kurucusu gizemli bir mesaj yayınladı
Bitcoin kurucusu gizemli bir mesaj yayınladı
Bulmacanın çözümüyle ulaşılan kriptogramın cevabı ise “honne and tatemae” oluyor. Bu söz öbeği Japonca’da “kişinin gerçek duyguları ve arzuları ile kamusal alanda sergilediği davranış ve görüşleri arasındaki zıtlığı” demek.
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kurucusu gizemli bir mesaj yayınladı
Bitcoin kurucusu gizemli bir mesaj yayınladı
Yani Nakamoto, kimliğini gizlemek istemediğini, ancak kamusal alanda bunu yapmak zorunda olduğunu söyleyerek bir zıtlık yaşadığını bildiriyor.
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kurucusu gizemli bir mesaj yayınladı
Bitcoin kurucusu gizemli bir mesaj yayınladı
Mesajda henüz bitirilmemiş bir kitaptan da bahsediliyor. Bu kitabın bir metafor mu olduğu ya da gizemli mucittin hayatını anlatan bir biyografi mi olacağı sorusu hala cevap bekliyor.
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