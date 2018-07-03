Bitcoin kurucusu gizemli bir mesaj yayınladı

Kimliği hala tespit edilemeyen Bitcoin'in kurucusu olarak bilinen Satoshi Nakamoto'dan gizemli bir mesaj geldi. 29 Haziran günü yayına giren garip bir internet sitesi, bir bir dönem değeri 20 bin dolara kadar çıkan Bitcoin’in gerçek kimliği henüz tespit edilemeyen yaratıcısı Satoshi Nakamoto ile bağlantılı olabilir. NakamotoFamilyFoundation.org uzantısıyla yayın hayatına başlayan bu internet sitesinde kullanıcıları Bitcoin'in kurucusu tarafından kaleme alındığı izlenimi verilen kısa bir metin karşılıyor. Sitede, “En çok sorulan sorular ve cevaplardan bazılarıyla birlikte kısa bir hikaye. İnsanların ve gerçeklerin bilinmesini istedim.” cümlelerinin ardından, söz konusu hikayenin yer aldığı 21 sayfalık bir PDF dosyası bulunuyor. İnternet sitesinde Nakamoto’nun gizlediği bir mesajda söz konusu hikayenin bulunacağı kitabın adı ortaya çıkıyor. Bu mesaj, Nakamoto tarafından kriptogramla korunuyor. Bulmacanın çözümüyle ulaşılan kriptogramın cevabı ise “honne and tatemae” oluyor. Bu söz öbeği Japonca’da “kişinin gerçek duyguları ve arzuları ile kamusal alanda sergilediği davranış ve görüşleri arasındaki zıtlığı” demek. Yani Nakamoto, kimliğini gizlemek istemediğini, ancak kamusal alanda bunu yapmak zorunda olduğunu söyleyerek bir zıtlık yaşadığını bildiriyor. Mesajda henüz bitirilmemiş bir kitaptan da bahsediliyor. Bu kitabın bir metafor mu olduğu ya da gizemli mucittin hayatını anlatan bir biyografi mi olacağı sorusu hala cevap bekliyor.