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  • Bunlara dikkat edin! Kişisel verilerinizi korumanız için 15 ipucu

Bunlara dikkat edin! Kişisel verilerinizi korumanız için 15 ipucu

Kimlik bilgilerimiz, iletişim bilgilerimiz, biyometrik verilerimiz, mali verilerimiz, sağlık verilerimiz, üyeliklerimiz, video ve fotoğraflarımız, sosyal medya hesaplarımızın şifreleri, e-posta adreslerimiz gibi bilgilerin tamamı kişisel verilerimizi oluşturuyor. Tüm bu kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması ya da yeniden düzenlenmesi gibi faaliyetler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile güvence altında olduğundan izinsiz olarak yapılamıyor.

Giriş Tarihi: 19.02.2020 16:53 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 17:09
Bunlara dikkat edin! Kişisel verilerinizi korumanız için 15 ipucu

Yeteri kadar dikkatli davranmazsak kişisel verilerimizin güvenliğini riske atabiliriz. Kişisel olarak alabileceğimiz basit önlemlerle bu durumun önüne geçebilmek mümkün. İşte kişisel verilerinizi korumak için 15 basit ipucu…

Bunlara dikkat edin! Kişisel verilerinizi korumanız için 15 ipucu

KABLOSUZ AĞ PAYLAŞIMI YAPARKEN DİKKAT EDİN

Zaman zaman, kablosuz ağ bulunmayan ortamlarda telefonumuzu modem olarak kullanarak kablosuz ağ paylaşımına açmamız gerekebiliyor. Bu özelliği kullanırken mutlaka güçlü bir şifre kullanmalı ve tanımadığınız kişilerden gelen bağlanma taleplerini reddetmelisiniz. Kötü amaçlı kişiler mobil cihazınızdan sağladığınız interneti kullanarak yasal olmayan pek çok işlem yapabilir. Böyle bir durumda internetinizi paylaştığınız için siz de yasal olarak sorumlu olursunuz.

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Bunlara dikkat edin! Kişisel verilerinizi korumanız için 15 ipucu

OLTALAMA (PİSHİNG) E-POSTALARINI AÇMAYIN

Genelde hediye, ücretsiz tatil ya da para ödülü şeklinde aldatıcı bir yem içeren ve oltalama olarak tanımlanan veri hırsızlığı amaçlı e-postalara karşı dikkatli olun. Örneğin, çalıştığınız bankanızdan gelmiş gibi görünen ve eğer verilen linke tıklamazsanız ya da yazan telefon numarasını aramazsanız kredi kartınızın iptal edileceğini belirten bir e-posta alabilirsiniz. Belirtilen kanallardan iletişime geçtiğinizde kişisel verilerinizi ve şifrelerinizi kötü niyetli kişilere vermiş olursunuz.

Bunlara dikkat edin! Kişisel verilerinizi korumanız için 15 ipucu

E-POSTA ZİNCİRLERİNE İTİBAR ETMEYİN

Bazen zor durumdaki bir kişiye yardım toplama iddiasında olan ya da çok önemli izlenimi verilmiş yanlış bir bilgiyi tüm arkadaşlarınıza göndermenizi isteyen e-postalar alabilirsiniz. Adres listenizdeki tüm kişilere gönderim yapmanızı isteyen bu e-postaları açmayın ve başkalarına iletmeyin. Bu e-postalar, zincir şeklinde yayılarak binlerce e-posta adresinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesine ve içerdiği bağlantılarla tıklanması sonucu dolandırılma olaylarına neden olur.

Bunlara dikkat edin! Kişisel verilerinizi korumanız için 15 ipucu
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ ASLA PAYLAŞMAYIN
Çeşitli mesajlaşma uygulamalarıyla size ulaşıp gizli devlet görevlisi, polis, savcı vs. olduğunu söyleyen veya adınızın çeşitli örgütlere karıştığını söyleyen kişilere itibar etmeyin. Bu kişilere kişisel verileriniz asla vermeyin ve durumu emniyet güçlerine bildirin.
Bunlara dikkat edin! Kişisel verilerinizi korumanız için 15 ipucu
ADRESLERE DİKKAT EDİN
E-ticaret sitelerinin ya da bankaların internet adreslerindeki birkaç harfin yeri değiştirilerek, orijinaline çok benzer olarak hazırlanmış dolandırıcılık sitelerine karşı dikkatli olun. Adres çubuğunda yazan adresin tam olarak doğru olduğundan emin olun.
Bunlara dikkat edin! Kişisel verilerinizi korumanız için 15 ipucu

HTTPS TERCİH EDİN

Online alışverişte kredi kartı bilgilerinizi girmeden önce internet sitesinin güvenilir olup olmadığını kontrol edin. İnternet adresinin HTTP yerine HTTPS ile başladığından emin olun. HTTPS ile başlayan adresler SSL Dijital Sertifika gerektirdiği için daha güvenlidir.

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