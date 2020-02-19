Bunlara dikkat edin! Kişisel verilerinizi korumanız için 15 ipucu

E-POSTA ZİNCİRLERİNE İTİBAR ETMEYİN

Bazen zor durumdaki bir kişiye yardım toplama iddiasında olan ya da çok önemli izlenimi verilmiş yanlış bir bilgiyi tüm arkadaşlarınıza göndermenizi isteyen e-postalar alabilirsiniz. Adres listenizdeki tüm kişilere gönderim yapmanızı isteyen bu e-postaları açmayın ve başkalarına iletmeyin. Bu e-postalar, zincir şeklinde yayılarak binlerce e-posta adresinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesine ve içerdiği bağlantılarla tıklanması sonucu dolandırılma olaylarına neden olur.