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  • Dikkat! Android 10 güncellemesi alacak telefonlar belli oldu! Huawei, Samsung, Xiaomi ve...

Dikkat! 10 güncellemesi alacak telefonlar belli oldu! , , ve...

, 3 Eylül'de 10 güncellemesini yayınladı. Karanlık mod özelliğinden gizlilikteki yeniliğe kadar birçok yeni yeteneği barındıran Android 10, en başta Google Pixel serisi telefonlara geldi. Daha sonra birkaç telefon modeline daha geldi. Fakat , , , , Oppo, Nokia, Asus, Sony ve daha birçok Android telefon üreticisi, Android 10 güncellemesi üstünde çalışıyor. Kullanıcılar hangi telefonlara Android 10'un geleceğini merak ediyor ve internetten araştırıyor. Android 10 güncellemesini telefonunuz alacak mı? O zaman bu listeyi hemen kontrol edin!

Giriş Tarihi: 01.11.2019 12:23 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019 12:28
Dikkat! Android 10 güncellemesi alacak telefonlar belli oldu! Huawei, Samsung, Xiaomi ve...

Safkan işletim sistemine sahip olan 'ın telefonları Pixel ailesi Android 10 güncellemesini ilk alan modeller oldu. Daha sonra birkaç telefon modeli için Android 10 çıktı. Sonuç olarak piyasada bulunan farklı markalara ait olan telefonların kendilerine ait özel arayüzleri ve yazılımsal bazı ekstra özellikleri var. Android telefon üreticileri de, arayüzlerini ve özellikleri yeni işletim sistemine adapte etmek için üstünde çalışıyor. Bu yüzden Android 10 daha tüm telefonlara gelmiş değil. Birçok insan kendi telefonuna Android 10'un gelip gelmeyeceğini merak ediyor. İşte yeni Android işletim sistemi güncellemesini alacak olan telefon modelleri...

Dikkat! Android 10 güncellemesi alacak telefonlar belli oldu! Huawei, Samsung, Xiaomi ve...

10 güncellemesi alacak telefonlar:

P30 Pro

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Dikkat! Android 10 güncellemesi alacak telefonlar belli oldu! Huawei, Samsung, Xiaomi ve...

Honor 20

Dikkat! Android 10 güncellemesi alacak telefonlar belli oldu! Huawei, Samsung, Xiaomi ve...

Mi Mix 3 5G

Dikkat! Android 10 güncellemesi alacak telefonlar belli oldu! Huawei, Samsung, Xiaomi ve...

Galaxy S10 & Galaxy S10 Plus & Galaxy S10e

Dikkat! Android 10 güncellemesi alacak telefonlar belli oldu! Huawei, Samsung, Xiaomi ve...

XZ3

Dikkat! Android 10 güncellemesi alacak telefonlar belli oldu! Huawei, Samsung, Xiaomi ve...

OPPO R17

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