Drone pilotları Teknofest World Drone Cup’ta yarışacak

STM'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin savunma sanayisi ve milli teknoloji hamlesine önemli katkılar sunarak, yenilikçi ve milli çözümler geliştiren STM, gençlere yönelik yaptığı çalışmalarla sektörün geleceğine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde, askeri deniz platformlarından taktik mini İHA sistemlerine, siber güvenlikten uydu ve uzay teknolojilerine kadar geniş bir alanda ürün ve çözümler geliştiren STM, 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek Teknofest'te yerini alacak.