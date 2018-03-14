Dünyanın en iyi mühendislik harikaları

Akashi Kaikyo Köprüsü (Kobe - JAPONYA)
Uzunluk: 1,911 m
Japonya'da, Kobe şehri ile Avaci adasını birbirine bağlayan, dünyanın en uzun asma köprüsüdür. 1991 metre uzunluğundadır ve en yüksek noktası 282,8 metredir. Akashi boğazı suları üzerinde yer alan köprü, üzerinde taşıdığı 6 şeritli otoyolla dünyanın en uzun açıklıklı asma köprüsü özelliğini taşımaktadır. Köprü tayfun bölgesinde yer alır ve rüzgârın hızı bazen saatte 290 km'ye kadar ulaşır. Köprünün inşaatında asma köprü teknolojisi en son sınırına ulaşmıştır