Dünyanın en iyi mühendislik harikaları

Bailong Asansörü (ÇİN)

Yükseklik: 330 m

Zhangjiajie National Forest Park'ta bir uçurumun yüzüne inşa edilen asansör, dünyanın en yüksek açık hava asansörüdür. 330 m tırmanan asansörün üç tarafında cam olan bir kabinde çıkış bir dakika sürer. Çift katlı asansörde tek seferde 50, günde 18.000 kişi taşınabiliyor. Yapılış amacı ise Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Wulingyuan Kanyonu'nu daha iyi seyrettirebilmek. Bitirildiği yıldan beri 5 milyon yabancı turist asansörden manzarayı görmeye gelmiş.