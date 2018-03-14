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Dünyanın en iyi harikaları

Öyle yapılar var ki gerçekten birer harikaları. İşte tüm dünyada bilinen en iyi mühendislik harikaları.

Giriş Tarihi: 14.03.2018 22:40 Güncelleme Tarihi: 14.03.2018 22:43
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Dünyanın en iyi harikaları
Dünyanın en iyi mühendislik harikaları

Panama Kanalı (PANAMA)

Uzunluk: 77,1 km

Atlantik ve Pasifik Okyanuslarını birbirine bağlayan kanal 42,000 işçinin çalışmasıyla 1914 yılında açılmıştır. Yılda kanalı geçen gemi sayısı 14,500 civarındadır. Yapımı sırasında, sıtma ve sarı humma gibi hastalıklardan büyük toprak kaymalarına kadar her türlü güçlükle karşılaşılmış ve yaklaşık 27.500 kanal çalışanı bu süreçte can vermiştir.

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Dünyanın en iyi harikaları
Dünyanın en iyi mühendislik harikaları
Panama Kanalı bir harikası ve dünyanın en pahalı kanaldır. Aşılması zor olan noktalarda sıvıların dengesi kanunundan faydalanılarak gemiler kanal içinde yavaş yavaş yükseltilir ve aynı metotla diğer tarafa doğru indirilir. Kanal, bölgenin sosyoekonomik koşullarını geliştirmiştir. Panama Kanalı ile Panama halkının refah seviyesi yükselmiş, kanal ülkenin gelişimine önemli katkılar sağlamıştır.
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Dünyanın en iyi harikaları
Dünyanın en iyi mühendislik harikaları

Trans-Sibirya Tren Yolu (RUSYA)

Uzunluk: 9,289 km

Dünyanın en uzun demiryolu hattı olan yolun yapımı 1891 yılında başlayıp 1916 yılında tamamlanmıştır. Bu demiryolu sayesinde Sibirya ile Rusya'nın geri kalan geniş bölgesi arasında önemli bir ticaret ve ulaştırma hattı oluşturmuştur. Sibirya'nın yeraltı ve yerüstü kaynaklarının, özellikle tahılın diğer bölgelere aktarılması, Rusya ekonomisi açısından önemli kaynak sağlamıştır,

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Dünyanın en iyi harikaları
Dünyanın en iyi mühendislik harikaları
Kuşkusuz bu demiryolu hattı Rus ekonomisini etkilediği kadar, Rus askeri gücünü de etkilemiştir. Ülkenin doğu ucundaki Vladivostok şehrini Başkent Moskova'ya bağlayan 9288 km'lik hat, ölmeden yapılması gereken tren gezileri listelerinde sürekli kendine yer buluyor.
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Dünyanın en iyi harikaları
Dünyanın en iyi mühendislik harikaları

Akashi Kaikyo Köprüsü (Kobe - JAPONYA)

Uzunluk: 1,911 m

Japonya'da, Kobe şehri ile Avaci adasını birbirine bağlayan, dünyanın en uzun asma köprüsüdür. 1991 metre uzunluğundadır ve en yüksek noktası 282,8 metredir. Akashi boğazı suları üzerinde yer alan köprü, üzerinde taşıdığı 6 şeritli otoyolla dünyanın en uzun açıklıklı asma köprüsü özelliğini taşımaktadır. Köprü tayfun bölgesinde yer alır ve rüzgârın hızı bazen saatte 290 km'ye kadar ulaşır. Köprünün inşaatında asma köprü teknolojisi en son sınırına ulaşmıştır

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Dünyanın en iyi harikaları
Dünyanın en iyi mühendislik harikaları
Akashi Boğazı'nı birbirine bağlama fikri yaşanan bir felaket üstüne ortaya çıkmıştır. 1955'te 100 çocuk taşıyan bir feribotun başka bir feribotla çarpışması ve 168 kişinin ölmesi üzerine köprü inşası için politik baskılar artmış, inşaat 1988'de başlamış ve 10 yıl sürmüştür.
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Dünyanın en iyi harikaları
Dünyanın en iyi mühendislik harikaları

Bailong Asansörü (ÇİN)

Yükseklik: 330 m

Zhangjiajie National Forest Park'ta bir uçurumun yüzüne inşa edilen asansör, dünyanın en yüksek açık hava asansörüdür. 330 m tırmanan asansörün üç tarafında cam olan bir kabinde çıkış bir dakika sürer. Çift katlı asansörde tek seferde 50, günde 18.000 kişi taşınabiliyor. Yapılış amacı ise Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Wulingyuan Kanyonu'nu daha iyi seyrettirebilmek. Bitirildiği yıldan beri 5 milyon yabancı turist asansörden manzarayı görmeye gelmiş.

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