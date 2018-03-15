Elon Musk herkesin merak ettiği sorunun cevabını verdi!
Ünlü girişimci Elon Musk'ın, TeslaRoadster otomobilini uzaya göndermesi uzun zaman boyunca gündemden düşmedi. Çoğu kişi Musk'ın neden böyle bir şey yaptığını merak ediyordu. Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk merak edilen sorunun cevabını verdi.
Giriş Tarihi: 15.03.2018 11:39 Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 11:42
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Elon Musk herkesin merak ettiği sorunun cevabını verdi!
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Elon Musk herkesin merak ettiği sorunun cevabını verdi!