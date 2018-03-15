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herkesin merak ettiği sorunun cevabını verdi!

Ünlü girişimci 'ın, otomobilini uzaya göndermesi uzun zaman boyunca gündemden düşmedi. Çoğu kişi Musk'ın neden böyle bir şey yaptığını merak ediyordu. Tesla ve 'in CEO'su Elon Musk merak edilen sorunun cevabını verdi.

Giriş Tarihi: 15.03.2018 11:39 Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 11:42
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herkesin merak ettiği sorunun cevabını verdi!
Elon Musk herkesin merak ettiği sorunun cevabını verdi!

ABD merkezli uzay aracı ve roket üreticisi şirketinin kurucusu 'ın girişimiyle yapılan dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy, Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Üssü'nden geçen ay uzaya fırlatılmıştı.

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herkesin merak ettiği sorunun cevabını verdi!
Elon Musk herkesin merak ettiği sorunun cevabını verdi!

Rekor fırlatılışın en ilginç yanı ise uzaya gönderilen model otomobildi. Zira şirketinin ürettiği Falcon Heavy isimli roket, ayrıca Musk'ın Tesla spor arabasını da uzaya taşımıştı.

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herkesin merak ettiği sorunun cevabını verdi!
Elon Musk herkesin merak ettiği sorunun cevabını verdi!

Tüm bu başarının arkasındaki isim olan Musk sonunda merakla beklenen sorunun yanıtını verdi.

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herkesin merak ettiği sorunun cevabını verdi!
Elon Musk herkesin merak ettiği sorunun cevabını verdi!

Kırmızı spor arabanın sürücü koltuğuna astronot giysileri giyen cansız bir manken oturmuş, 'Spaceman' adı verilen bu manken kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konusu olmuştu. Haliyle cevap da bir o kadar ilgi çekti.

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herkesin merak ettiği sorunun cevabını verdi!
Elon Musk herkesin merak ettiği sorunun cevabını verdi!

, sahibi olduğu şirketinin neden uzaya kırmızı bir gönderdiğini su şözler ile açıkladı: "Size ilham veren şey, sabah uyanmanız ve insanlığın bir parçası olduğunuz için sizi mutlu eden şeyler olmalı. Bu yüzden yaptık. Senin için yaptık."

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herkesin merak ettiği sorunun cevabını verdi!
Elon Musk herkesin merak ettiği sorunun cevabını verdi!

kuşkusuz son yıllarda teknoloji dünyasının en çok konuştuğu isim. Peki kim bu Elon Musk? İşte milyarder girişimcinin ilginç yaşam öyküsü...

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herkesin merak ettiği sorunun cevabını verdi!
Elon Musk herkesin merak ettiği sorunun cevabını verdi!

Güney Afrika asıllı ABD'li mucit ve girişimci olan Kanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Errol'un oğlu olarak dünyaya geldi.

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