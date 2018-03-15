Elon Musk herkesin merak ettiği sorunun cevabını verdi!

Elon Musk, sahibi olduğu SpaceX şirketinin neden uzaya kırmızı bir Tesla Roadster gönderdiğini su şözler ile açıkladı: "Size ilham veren şey, sabah uyanmanız ve insanlığın bir parçası olduğunuz için sizi mutlu eden şeyler olmalı. Bu yüzden yaptık. Senin için yaptık."