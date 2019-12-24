Facebook'ta skandal! 267 milyon Facebook kullanıcısı tehlike altında
Facebook'ta skandal! 267 milyon Facebook kullanıcısı tehlike altında
2018 yılında patlak veren Cambridge Analytica skandalı Facebook'a zor günler yaşatmıştı. 50 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz olarak kişisel verilerin toplandığı ortaya çıkmıştı. Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, bu konuyla ilgili olarak ABD Senatosunda ifade verdi. Facebook'un ismi şimdi başka bir skandalla daha gündemde. 267 milyon Facebook kullanıcısına ait bilgilerin tehlikede olduğu belirtildi. İşte konuyla ilgili detaylar...
Giriş Tarihi: 24.12.2019
15:36
Güncelleme Tarihi: 24.12.2019
15:43
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