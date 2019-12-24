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  • Facebook'ta skandal! 267 milyon Facebook kullanıcısı tehlike altında

'ta skandal! 267 milyon Facebook kullanıcısı tehlike altında

2018 yılında patlak veren Cambridge Analytica skandalı 'a zor günler yaşatmıştı. 50 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz olarak kişisel verilerin toplandığı ortaya çıkmıştı. Facebook'un kurucusu ve CEO'su , bu konuyla ilgili olarak ABD Senatosunda ifade verdi. Facebook'un ismi şimdi başka bir skandalla daha gündemde. 267 milyon Facebook kullanıcısına ait bilgilerin tehlikede olduğu belirtildi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 24.12.2019 15:36 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 15:43
Facebook'ta skandal! 267 milyon Facebook kullanıcısı tehlike altında

Facebook eski popülerliğini yitirmiş gibi görünse de dünyanın hala en sık kullanılan mecralarından biri.

Facebook'ta skandal! 267 milyon Facebook kullanıcısı tehlike altında

Milyonlarca kullanıcısının verilerini izinsiz kullandığı ortaya çıkan ve hakkında dünyanın dört bir yanında hakkında soruşturma yürütülen ve diğer hizmetlerini ayda en az 2,8 milyar kişi kullanıyor.

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Facebook'ta skandal! 267 milyon Facebook kullanıcısı tehlike altında

Siber güvenlik araştırmacısı Bob Diachenko'nun Comparitech ile yaptığı araştırma ise 267 milyondan fazla kullanıcısının verilerinin tehlikede olduğunu ortaya koydu.

Facebook'ta skandal! 267 milyon Facebook kullanıcısı tehlike altında

Diachenko, bu kullanıcılara ait telefon numaralarını barındıran korumasız bir veritabanı keşfetti.

Facebook'ta skandal! 267 milyon Facebook kullanıcısı tehlike altında

Söz konusu veritabanının herhangi bir kimlik doğrulama yöntemiyle korunmadığı için veritabanını keşfeden herhangi biri tarafından rahatlıkla tüm bilgilere erişebileceği belirtiliyor.

Facebook'ta skandal! 267 milyon Facebook kullanıcısı tehlike altında

Veritabanında bulunan veriler ise kullanıcılara ait ID'si, telefon numarası, isim ve zaman damgası gibi bilgilerden oluşuyor.

Facebook'ta skandal! 267 milyon Facebook kullanıcısı tehlike altında

Kayıtların çoğu ABD'deki kullanıcılarına ait.

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