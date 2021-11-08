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Haberler Galeri FIFA 23, EA'den değil 2K Sports'tan gelebilir! İsim hakkında ilginç gelişmeler yaşanıyor
Giriş Tarihi: 08.11.2021 15:28 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 15:29

FIFA 23, EA'den değil 2K Sports'tan gelebilir! İsim hakkında ilginç gelişmeler yaşanıyor

Electronic Arts (EA) ve FIFA arasında isim hakkından dolayı soğuk rüzgarlar esiyor. İkili arasındaki 10 yıllık anlaşma gelecek sene sona erecek. EA ve FIFA henüz bir anlaşmaya varamadı. Bu yüzden FIFA 23'ün adı farklı olabilir. Diğer yandan spor oyunlarıyla tanınan 2K Sports da devreye girmiş görünüyor. 2K Sports'un patronu Strauss Zelnick, FIFA'nın isim hakları konusunda istekli olduklarını ima etti. Eğer 2K Sports, isim haklarını alırsa FIFA 2K23'ü görebiliriz. İşte detaylar...

FIFA 23, EA’den değil 2K Sports’tan gelebilir! İsim hakkında ilginç gelişmeler yaşanıyor

EA ve FIFA, isim hakkı konusunda henüz ortak bir noktada buluşamadı. İddialara göre FIFA yeni 10 yıllık isim hakkı sözleşmesi için EA'den 2,5 milyar talep etmiş durumda. EA'in ise bu ücrete sıcak bakmadığı söyleniyor. Bu yüzden gelecek sene EA'den çıkacak olan futbol oyunun adı alıştığımız şekilde FIFA değil başka olabilir. Bir marka patentine göre FIFA 23'ün adı EA Sports FC olabilir.

FIFA 23, EA’den değil 2K Sports’tan gelebilir! İsim hakkında ilginç gelişmeler yaşanıyor

FIFA isim hakkı konusunda oldukça dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Spor oyunlarıyla bilindik bir isim olan ve oldukça sevilen bir şirket 2K Sports, FIFA ismi konusunda devreye girdi.

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FIFA 23, EA’den değil 2K Sports’tan gelebilir! İsim hakkında ilginç gelişmeler yaşanıyor

Take-Two Interactive İcra Kurulu Başkanı Strauss Zelnick, yatırımcılarla yaptığı bir toplantıda ağzındaki baklayı çıkardı. Toplantı sırasında sorulan sorulardan bir tanesi, FIFA meselesi ile ilgilenip ilgilenilmediğiydi. Bu soruyu geçiştirmeye çalışsa da yatırımcıların baskısına daha fazla dayanamayan Zelnick, dikkat çeken bir çıkış yaptı.

FIFA 23, EA’den değil 2K Sports’tan gelebilir! İsim hakkında ilginç gelişmeler yaşanıyor

"Bu bizim için çok büyük bir adım... Daha önce bu spor kategorisiyle ilgilenmemiştik. Sanırım bu kadarı, bugünlük yeterlidir." şeklinde konuşan Zelnick, FIFA'nın isim hakkıyla ilgili istekli olduklarını en azından ima etmiş oldu. Şayet böyle bir durum gerçek olur ve 2K Sports FIFA 2K23 isimli bir futbol oyununu piyasaya sürerse, futbol oyunu tutkunları için bugüne dek eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşanır gibi görünüyor. Çünkü bu kategoride domiasyonu sağlayan yalnızca iki oyun vardı. Şimdi onlara, spor oyunları konusunda oldukça deneyimli olan bir rakip gelebilir.

(Webtekno)

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