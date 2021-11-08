FIFA 23, EA’den değil 2K Sports’tan gelebilir! İsim hakkında ilginç gelişmeler yaşanıyor

"Bu bizim için çok büyük bir adım... Daha önce bu spor kategorisiyle ilgilenmemiştik. Sanırım bu kadarı, bugünlük yeterlidir." şeklinde konuşan Zelnick, FIFA'nın isim hakkıyla ilgili istekli olduklarını en azından ima etmiş oldu. Şayet böyle bir durum gerçek olur ve 2K Sports FIFA 2K23 isimli bir futbol oyununu piyasaya sürerse, futbol oyunu tutkunları için bugüne dek eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşanır gibi görünüyor. Çünkü bu kategoride domiasyonu sağlayan yalnızca iki oyun vardı. Şimdi onlara, spor oyunları konusunda oldukça deneyimli olan bir rakip gelebilir.

(Webtekno)