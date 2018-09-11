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kamera performansı belli oldu! (DxOMark notu açıklandı)

'un kamera performansının nasıl olduğu gün yüzüne çıktı. Kamera derecelendirme platformu DxOMark cihazın performans puanını açıkladı.

Giriş Tarihi: 11.09.2018 21:07 Güncelleme Tarihi: 11.09.2018 21:08
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kamera performansı belli oldu! (DxOMark notu açıklandı)
Galaxy Note 9 kamera performansı belli oldu! (DxOMark notu açıklandı)
Güney Kore merkezli teknoloji devi ’un geçtiğimiz ay tanıttığı yeni amiral gemisi modeli ’un DxOMark notu belli oldu. Arka kısımda iki adet 12 Megapiksel kamera, Ön tarafında ise 8 Megapiksel çözünürlüğünde, /1.7 diyaframa sahip bir kameraya ev sahipliği yapan model bu özellikleri ile 103 puan aldı.
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kamera performansı belli oldu! (DxOMark notu açıklandı)
Galaxy Note 9 kamera performansı belli oldu! (DxOMark notu açıklandı)
Fotoğraf konusunda 107 puan alan kameranın video çekimi konusunda elde ettiği puan ise 94 oldu. Bu sonuçların ardından Note 9 DxOMark’ta üçüncü sırada kendisine yer buldu.
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kamera performansı belli oldu! (DxOMark notu açıklandı)
Galaxy Note 9 kamera performansı belli oldu! (DxOMark notu açıklandı)
Huawei P20, Galaxy S9 Plus gibi telefonları geride bırakmayı başaran amiral gemisi Huawei P20 Pro ve HTC U12 Plus modellerinin gerisinde kaldı.
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kamera performansı belli oldu! (DxOMark notu açıklandı)
Galaxy Note 9 kamera performansı belli oldu! (DxOMark notu açıklandı)
Peki 2011’de hayatımıza giren Note ailesinin yeni ferdi kullanıcılarına hangi özellikleri sunuyor? İşte Galaxy Note 9’un tüm özellikleri...
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kamera performansı belli oldu! (DxOMark notu açıklandı)
Galaxy Note 9 kamera performansı belli oldu! (DxOMark notu açıklandı)
'un yeni akıllı telefon modeli , 6.4 inç ekrana ev sahipliği yapıyor. Bir önceki modelde tercihini 6.3 inçlik bir ekrandan yana kullanan Samsung, bu hamlesi ile Note serisinin ekranını da büyütmüş oldu.
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kamera performansı belli oldu! (DxOMark notu açıklandı)
Galaxy Note 9 kamera performansı belli oldu! (DxOMark notu açıklandı)
Super AMOLED paneli kullanmaya devam eden , çentikli ekran tasarımı yerine, kavisli ekran ile Infinity Display anlayışını sürdürüyor. Bu ekranın çözünürlüğü de QHD+ yani 1440 x 2960 (516 ppi) seviyesinde.
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kamera performansı belli oldu! (DxOMark notu açıklandı)
Galaxy Note 9 kamera performansı belli oldu! (DxOMark notu açıklandı)
1.2 Gbps LTE internet bağlantı teknolojisi sayesinde internete de oldukça hızlı bağlanıyor. Ekran HDR10 ve Always-On desteği sunarken, Corning Gorilla Glass 5 teknolojisi ile korunuyor.
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