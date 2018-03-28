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GetContact dahil 25 mobil ya inceleme kararı

Son günlerde internette hızla yayılan tarzı lara inceleme başlatıldı. Ayrıca bu uygulamalar hakkında uyarılar ardı ardına geliyor.

Giriş Tarihi: 28.03.2018 14:13 Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 14:15
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GetContact dahil 25 mobil ya inceleme kararı
GetContact dahil 25 mobil uygulamaya inceleme kararı
Telefon numarasından isim sorgulayarak rehberlik hizmeti veren mobil ların kullanımı hızla yaygınlaşırken, bu sistemler kişisel verilerin usulsüz kullanımına ilişkin endişeleri de artırdı.
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GetContact dahil 25 mobil ya inceleme kararı
GetContact dahil 25 mobil uygulamaya inceleme kararı
GetContact dahil 25 mobil için inceleme başlatıldı. AA'da yer alan habere göre, rehber uygulamaları arasında GetContact, CIA, UpCall, Truecaller, CallApp, Kim Arıyor? uygulamaları öne çıkıyor. Bu uygulamaların sadece Google Play üzerinden indirilme sayısı 100 milyonları buluyor.
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GetContact dahil 25 mobil ya inceleme kararı
GetContact dahil 25 mobil uygulamaya inceleme kararı

4,5 MİLYAR TELEFON SORGULAMASI YAPILDI

Söz konusu lardan GetContact, Apple'ın AppStore uygulama marketinde popüler ücretsiz uygulamalar listesinde ilk sırada yer alıyor. Google Play'de ise 10 milyona yakın kişinin indirdiği GetContact uygulamasıyla şu ana kadar 4,5 milyar telefon sorgulaması yapıldı.

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GetContact dahil 25 mobil ya inceleme kararı
GetContact dahil 25 mobil uygulamaya inceleme kararı

BTK BAŞKANI'NDAN UYARI

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, hızla yayılan ve güvenlik açığı içeren 3. parti larla kaynağı belli olmayan, kullanıcıdan izin talep eden GetContact ve benzeri uygulamaların kişisel bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesine neden olabileceği konusunda uyarmıştı.

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GetContact dahil 25 mobil ya inceleme kararı
GetContact dahil 25 mobil uygulamaya inceleme kararı

KISA SÜREDE POPÜLER OLDU

GetContact, GetContact nedir, GetContact nasıl silinir, GetContact nasıl kullanılır Rehberinde kayıtlı olduğunuz kişilerin sizi hangi isimle kaydettiğini öğrenebileceksiniz. Güvenlik açısından bu tür programların kullanılması pek tavsiye ediliyor. Zira bu lar ile telefonunuzdaki tüm bilgileri tanımadığınız bir kurumun erişimine açmış oluyorunuz. Buna rağmen kısa sürede hizmete giren bu uygulamaya talep oldukça fazla oldu.

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GetContact dahil 25 mobil ya inceleme kararı
GetContact dahil 25 mobil uygulamaya inceleme kararı
GetContact, diğer kişilerin telefon rehberine sizi nasıl kaydettiklerini gösteren bir . Her kullanıcı uygulamayı kurduğunda, rehber erişimine de aynı zamanda izin veriyor. Numaralara göre de, kullananların nasıl kaydettiğini size gösteriyor.
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GetContact dahil 25 mobil ya inceleme kararı
GetContact dahil 25 mobil uygulamaya inceleme kararı

GETCONTACT NEDİR? GETCONTACT NASIL KULLANILIR?

Genel olarak sizin rehber bilgilerinizi alan bu tür lar, veri güvenliği açısından çok tavsiye edilmese de, kullanıcılar bu tür uygulamaları seviyorlar. Özellikle GetContact, diğer kişilerin telefon rehberine sizi nasıl kaydettiklerini gösteren bir uygulama. Her kullanıcı uygulamayı kurduğunda, rehber erişimine de aynı zamanda izin veriyor. Numaralara göre de, kullananların nasıl kaydettiğini size gösteriyor. Uygulamayı karşı tarafın da kullanıyor olması önemli.

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