GetContact dahil 25 mobil uygulamaya inceleme kararı

GETCONTACT NEDİR? GETCONTACT NASIL KULLANILIR?

Genel olarak sizin rehber bilgilerinizi alan bu tür uygulamalar, veri güvenliği açısından çok tavsiye edilmese de, kullanıcılar bu tür uygulamaları seviyorlar. Özellikle GetContact, diğer kişilerin telefon rehberine sizi nasıl kaydettiklerini gösteren bir uygulama. Her kullanıcı uygulamayı kurduğunda, rehber erişimine de aynı zamanda izin veriyor. Numaralara göre de, kullananların nasıl kaydettiğini size gösteriyor. Uygulamayı karşı tarafın da kullanıyor olması önemli.