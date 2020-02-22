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  • Google Mars haritasında bulundu! Savaş gemisini Dünya'dan Mars'a götürdüler!

haritasında bulundu! Savaş gemisini 'dan Mars'a götürdüler!

Maps veya diğer adıyla Google servisi oldukça kullanışlı. Birçok insan bu servisten yararlanıyor. Google da yaptığı geliştirmelerle Haritalar hizmetini en iyi hale getirmeye çalışıyor. Bununla birlikte Google kullanıcılara sadece haritasını sunmuyor, Güneş Sistemi'ndeki diğer gezegenleri ve gezegenlerin uydularını da ziyaret etmek mümkün. Geçtiğimiz günlerde Google haritasında ilginç bir cisim keşfedildi. Komplo teorisyenleri bu konuda dudak uçuklatan bir iddia da bulundu. Söz konusu iddiaya göre Mars'taki bu cisim bir savaş gemisi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 22.02.2020 17:00 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 17:10
Google Mars haritasında bulundu! Savaş gemisini Dünya'dan Mars'a götürdüler!

'la ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bir yandan NASA (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) bir yandan ESA (Avrupa Uzay Ajansı) araştırmalarına devam ediyor. Gezegenle ilgili bulgular paylaşılıyor. Ancak komplo teorisyenleri her şeyin paylaşılmadığını, NASA'nın ayrıca ESA'nın da gizli tuttuğu keşifler olduğunu çoğu zaman dile getiriyor. Bu son olay da benzeri iddiaları tekrardan gündeme taşıdı.

Google Mars haritasında bulundu! Savaş gemisini Dünya'dan Mars'a götürdüler!

Komplo teorisyenleri arasında haklı bir ünü olan Scott C. Waring, yine dikkat çekici bir iddia da bulundu.

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Google Mars haritasında bulundu! Savaş gemisini Dünya'dan Mars'a götürdüler!

Waring, 'ın haritasına bakarken bir savaş gemisi bulduğunu açıkladı.

Google Mars haritasında bulundu! Savaş gemisini Dünya'dan Mars'a götürdüler!

Waring'in konuyla ilgili açıklaması yani iddiası aslında şu şekilde:

" haritasında rahatsız edici bir keşif yaptım. Kumların içinde bir gemi olduğunu fark ettim. Bu geminin 'dan Mars'a götürülme olasılığı var.

Google Mars haritasında bulundu! Savaş gemisini Dünya'dan Mars'a götürdüler!

'da binlerce gemi nedeni açıklanamayacak şekilde kayboldu ve bir daha görülmedi. Kayıtlara geçmiş birçok olay var. Belki de bu gemi onlardan biri olabilir.

Google Mars haritasında bulundu! Savaş gemisini Dünya'dan Mars'a götürdüler!

Geminin rengi metalik gri, 1. ve 2. Savaşı gemilerine de çok benziyor. Arka kısmı 'ın kumları altında, ancak ön kısmı sivri ve belli oluyor.

Belki de uzaylılara ait bir gemi olabilir."

Google Mars haritasında bulundu! Savaş gemisini Dünya'dan Mars'a götürdüler!

Bu durum sosyal medyada da tartışıldı. Bazı kişiler Bermuda Şeytan Üçgeni'nin 'a açılan bir kapı olduğunu ve geminin bu şekilde Mars'a gelmiş olabileceğini söyledi.

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