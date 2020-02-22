Google Mars haritasında bulundu! Savaş gemisini Dünya'dan Mars'a götürdüler!
GoogleMars haritasında bulundu! Savaş gemisini Dünya'dan Mars'a götürdüler!
Google Maps veya diğer adıyla Google Haritalar servisi oldukça kullanışlı. Birçok insan bu servisten yararlanıyor. Google da yaptığı geliştirmelerle Haritalar hizmetini en iyi hale getirmeye çalışıyor. Bununla birlikte Google kullanıcılara sadece Dünya haritasını sunmuyor, Güneş Sistemi'ndeki diğer gezegenleri ve gezegenlerin uydularını da ziyaret etmek mümkün. Geçtiğimiz günlerde Google Mars haritasında ilginç bir cisim keşfedildi. Komplo teorisyenleri bu konuda dudak uçuklatan bir iddia da bulundu. Söz konusu iddiaya göre Mars'taki bu cisim bir savaş gemisi. İşte konuyla ilgili detaylar...
Giriş Tarihi: 22.02.2020
17:00
Güncelleme Tarihi: 22.02.2020
17:10
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