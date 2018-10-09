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'dan şok hamle! için yolun sonu...

'ın büyük umutlarla sunduğu sosyal ağı daha fazla devam edemeyecek gibi görünüyor.

Giriş Tarihi: 09.10.2018 11:57 Güncelleme Tarihi: 09.10.2018 11:58
Google'dan şok hamle! Google Plus için yolun sonu...
, ortaya çıkan güvenlik açığı nedeniyle için kapatma kararı aldı. 10 ay sonra gerçekleşmesi planlanan kapatmanın temel sebebi ise kullanıcı bilgileriyle ilgili oluşan güvenlik açığı.
Google'dan şok hamle! Google Plus için yolun sonu...
2018 Mart ayında ortaya çıkan güvenlik açığı sonrası diğer servisleri için güvenlik ve gizlilik unsurlarının ise arttırılacağı açıklandı.
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Google'dan şok hamle! Google Plus için yolun sonu...
API konusunda yapılması planlanan değişikliklerle çağrı ve SMS kayıtlarına uygulama geliştiricilerinin erişimi sınırlandırılacak. Strobe Projesi olarak adlandırılan bu uygulama yakında hayata geçirilecek.
Google'dan şok hamle! Google Plus için yolun sonu...
Gmail konusunda ise kişisel verilerin korunması amacıyla 3. parti yazılımların ve servislerin e-posta erişimleri sınırlandırılacak. E-posta istemcileri, yedekleme ve verimlilik hizmetleri ise bu sınırlandırmaların dışında tutulacak.
Google'dan şok hamle! Google Plus için yolun sonu...
Kullanıcı verilerine ulaşabilen yazılımların ’ın koyduğu yeni kuralları kabul edip kişisel verilerin korunması konusunda “hassas” davranmaları beklenecek.
Google'dan şok hamle! Google Plus için yolun sonu...
The Wall Street Journal‘ın bu yılki haberine göre üçüncü parti uygulama geliştiricileri Gmail sahiplerinin postalarını okuyabiliyor.
Google'dan şok hamle! Google Plus için yolun sonu...

NTV'ye göre haberin yayımlanmasının ardından Cloud servisinin güvenlik ve gizlilik bölümü başkanı Suzanne Frey, Gmail kullanıcılarının hesaplarını gözden geçirerek hesaplarına erişim izni verdikleri üçüncü parti yazılımları kontrol etmelerini ve gerekli görüyorlarsa bu erişim iznini kaldırabileceklerini duyurdu.

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