Google'dan şok hamle! Google Plus için yolun sonu...

NTV'ye göre haberin yayımlanmasının ardından Google Cloud servisinin güvenlik ve gizlilik bölümü başkanı Suzanne Frey, Gmail kullanıcılarının hesaplarını gözden geçirerek hesaplarına erişim izni verdikleri üçüncü parti yazılımları kontrol etmelerini ve gerekli görüyorlarsa bu erişim iznini kaldırabileceklerini duyurdu.