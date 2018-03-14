Günümüzdeki popüler ticari uçakların özellikleri

Son zamanlarda gündemde olan uçak kazaları, toplumun hem teknik hem de pilotaj (beşeri) konulara ilgisini artırdı. Her şeyin olduğu gibi uçakların da belli bir ömrü var. Uçağın marka ve modeline değişen bu süre aynı zamanda kullanım koşullarından da etkileniyor. Günümüzde 40-45 senedir uçuş yapan ve ticari faaliyetlerini sürdüren yolcu uçakları mevcut. Bu uçaklara en iyi örnekler MD-11, Airbus A300, DC-9'dur. Eski nesil olmalarından dolayı fiyatları caziptir. Ancak, bu uçakların daha ucuza alınabilmesi veya kiralanabilmesi bu uçakların mutlak tehlikeli olduğunu göstermez.