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Günümüzdeki popüler ticari ların özellikleri

Son zamanlarda gündemde olan kazaları, toplumun hem teknik hem de pilotaj (beşeri) konulara ilgisini artırdı. Her şeyin olduğu gibi uçakların da belli bir ömrü var. Uçağın marka ve modeline değişen bu süre aynı zamanda kullanım koşullarından da etkileniyor.

Giriş Tarihi: 14.03.2018 16:37 Güncelleme Tarihi: 14.03.2018 17:10
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Günümüzdeki popüler ticari ların özellikleri
Günümüzdeki popüler ticari uçakların özellikleri

Son zamanlarda gündemde olan kazaları, toplumun hem teknik hem de pilotaj (beşeri) konulara ilgisini artırdı. Her şeyin olduğu gibi uçakların da belli bir ömrü var. Uçağın marka ve modeline değişen bu süre aynı zamanda kullanım koşullarından da etkileniyor. Günümüzde 40-45 senedir uçuş yapan ve ticari faaliyetlerini sürdüren yolcu uçakları mevcut. Bu uçaklara en iyi örnekler MD-11, Airbus A300, DC-9'dur. Eski nesil olmalarından dolayı fiyatları caziptir. Ancak, bu uçakların daha ucuza alınabilmesi veya kiralanabilmesi bu uçakların mutlak tehlikeli olduğunu göstermez.

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Günümüzdeki popüler ticari ların özellikleri
Günümüzdeki popüler ticari uçakların özellikleri

Durum her ne kadar böyle olsa da havayolu şirketleri eski ları yolcu uçağı olarak kullanmaktan çekinir ve genelde kargo uçağı olarak kullanır. Peki bir z belasız ömrünü tamamlarsa onu nasıl bir süreç beklemektedir? İşte hayatımızda en az bir kere bindiğimiz ticari ve özel yolcu uçaklarının teknik özellikleri, ömürleri ve süreleri dolduğunda onları bekleyen yer...

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Günümüzdeki popüler ticari ların özellikleri
Günümüzdeki popüler ticari uçakların özellikleri

Boeing 737-800

En yüksek hız: 938 km/sa
Uzunluk: 35 m
Kanat açıklığı: 36 m
Motor tipi: Pratt & Whitney JT8D
Menzil: 5.400 km
İlk uçuş tarihi: 9 Nisan 1967
ömrü: 75.000 döngü (bir uçağın yaptığı iniş ve kalkışa döngü denir)

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Günümüzdeki popüler ticari ların özellikleri
Günümüzdeki popüler ticari uçakların özellikleri

Airbus A321

En yüksek hız: 871 km/sa
Uzunluk: 45 m
Kanat açıklığı: 34 m
Motor tipi: Turbofan motorlar
Menzil: 5.950 km
İlk uçuş tarihi:11 Mart 1993
ömrü: ortalama 20 yıl

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Günümüzdeki popüler ticari ların özellikleri
Günümüzdeki popüler ticari uçakların özellikleri

Boeing 777

En yüksek hız: 950 km/sa
Uzunluk: 64-74 m (modele göre değişken)
Kanat açıklığı: 61 m
Motor tipi: Turbofan motorlar, GE90-115BL
Menzil: 15.000
İlk uçuş tarihi: 12 Haz 1994
ömrü: 20 yıl

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Günümüzdeki popüler ticari ların özellikleri
Günümüzdeki popüler ticari uçakların özellikleri

Airbus A330

En yüksek hız: 913 km/sa
Uzunluk: 64 m
Kanat açıklığı: 60 m
Motor tipi: Turbofan motorlar
Menzil: 13.450 km
İlk uçuş tarihi: 2 Kasım 1992
ömrü: 20 yıl

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Günümüzdeki popüler ticari ların özellikleri
Günümüzdeki popüler ticari uçakların özellikleri

Airbus A380 (Kral)

En yüksek hız: 1.020 km/sa
Uzunluk: 73 m
Kanat açıklığı: 80 m
Motor tipi: Turbofan motorlar
Menzil: 15.200 km
İlk uçuş tarihi: 27 Nisan 2005
ömrü:47.500 döngü

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