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Havaalanlarında yeni dönem başlıyor! Görürseniz sakın şaşırmayın

Havaalanlarında değişimler gerçekleşiyor. Geliştirilen yeni teknolojik çözümlerin bazıları ilk olarak havaalanlarında kendilerine yer buluyor. Teknolojinin nimetleri yolculukları eskisine göre daha rahat hale getiriyor. Yıllardır uzun yolculuklarımızın vazgeçilmezi olan bavullar da artık eskisi gibi değil ve değişiyorlar! İşte yolculuğa çıkacakları fazlasıyla şaşırtacak yeni nesil bavullar...

Giriş Tarihi: 15.11.2019 16:02 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 16:14
Havaalanlarında yeni dönem başlıyor! Görürseniz sakın şaşırmayın

Gelişen mobil teknolojiyle birlikte telefonlar akıllandı, kullanıcılar mobil bağlantıyla telefondan veya tabletten internete girip, faturalarını ödeyebiliyor, online servisler sayesinde film veya dizi izleyebiliyor ve daha birçok işini halledebiliyor. Sadece telefonlar, televizyonlar veya diğer cihazlar akıllanmadı, bavullar da akıllandı. İşte yolculuğunuzu kolaylaştıracak olan yeni nesil akıllı bavullar.

Havaalanlarında yeni dönem başlıyor! Görürseniz sakın şaşırmayın

Uzaktan bakıldığında sıradan bir bavula benziyor; ancak işin aslı hiç de öyle değil!

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Havaalanlarında yeni dönem başlıyor! Görürseniz sakın şaşırmayın

Yatağın üzerine konulduğunda bavul büyümeye başlıyor.

Havaalanlarında yeni dönem başlıyor! Görürseniz sakın şaşırmayın

Adım adım genişleyen bavul böylece isteğe göre büyük ya da küçük ebatlarda hizmet ediyor.

Havaalanlarında yeni dönem başlıyor! Görürseniz sakın şaşırmayın

Üzerinde GPS bulunduğundan bavulun nerede olduğunu da her an görebilme şansınız var.

Havaalanlarında yeni dönem başlıyor! Görürseniz sakın şaşırmayın

Bavul, aynı zamanda telefonunuzu şarj edebiliyor.

Havaalanlarında yeni dönem başlıyor! Görürseniz sakın şaşırmayın

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