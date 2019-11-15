Havaalanlarında yeni dönem başlıyor! Görürseniz sakın şaşırmayın
Havaalanlarında yeni dönem başlıyor! Görürseniz sakın şaşırmayın
Havaalanlarında değişimler gerçekleşiyor. Geliştirilen yeni teknolojik çözümlerin bazıları ilk olarak havaalanlarında kendilerine yer buluyor. Teknolojinin nimetleri yolculukları eskisine göre daha rahat hale getiriyor. Yıllardır uzun yolculuklarımızın vazgeçilmezi olan bavullar da artık eskisi gibi değil ve değişiyorlar! İşte yolculuğa çıkacakları fazlasıyla şaşırtacak yeni nesil bavullar...
Giriş Tarihi: 15.11.2019
16:02
Güncelleme Tarihi: 15.11.2019
16:14
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