Havaalanlarında yeni dönem başlıyor! Görürseniz sakın şaşırmayın

Gelişen mobil teknolojiyle birlikte telefonlar akıllandı, kullanıcılar mobil bağlantıyla telefondan veya tabletten internete girip, faturalarını ödeyebiliyor, online servisler sayesinde film veya dizi izleyebiliyor ve daha birçok işini halledebiliyor. Sadece telefonlar, televizyonlar veya diğer cihazlar akıllanmadı, bavullar da akıllandı. İşte yolculuğunuzu kolaylaştıracak olan yeni nesil akıllı bavullar.