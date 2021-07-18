Giriş Tarihi: 18.07.2021 10:06Güncelleme Tarihi: 18.07.2021 10:09
İlk defa ayrıntılı şekilde görüntülendi! Halen çözülmesi gereken çok fazla gizem var
Yıldızlar, gök bilimciler tarafından en çok araştırılan konuların başında geliyor. Bilim insanları Güneş'i ve diğer sistemlerdeki yıldızları gözlemleyerek, yıldızların sırlarını aydınlatmaya çalışıyor. Yıldız oluşumunu neyin başlattığı ve galaksilerin buna olan etkisi her zaman ilgi çekici ve gizemli bir nokta oldu. Bu konuda bilim dünyasında farklı tartışmalar yaşandı. Şimdi ise araştırmacılar ilginç bir çalışmaya imza attı ve tek tek farklı galaksilerdeki yıldız oluşumlarını görüntülemeyi başardılar.