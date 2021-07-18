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Haberler Galeri İlk defa ayrıntılı şekilde görüntülendi! Halen çözülmesi gereken çok fazla gizem var
Giriş Tarihi: 18.07.2021 10:06 Güncelleme Tarihi: 18.07.2021 10:09

İlk defa ayrıntılı şekilde görüntülendi! Halen çözülmesi gereken çok fazla gizem var

Yıldızlar, gök bilimciler tarafından en çok araştırılan konuların başında geliyor. Bilim insanları Güneş'i ve diğer sistemlerdeki yıldızları gözlemleyerek, yıldızların sırlarını aydınlatmaya çalışıyor. Yıldız oluşumunu neyin başlattığı ve galaksilerin buna olan etkisi her zaman ilgi çekici ve gizemli bir nokta oldu. Bu konuda bilim dünyasında farklı tartışmalar yaşandı. Şimdi ise araştırmacılar ilginç bir çalışmaya imza attı ve tek tek farklı galaksilerdeki yıldız oluşumlarını görüntülemeyi başardılar.

İlk defa ayrıntılı şekilde görüntülendi! Halen çözülmesi gereken çok fazla gizem var

Bilim insanları, Samanyolu'nun yakınındaki gezegenleri çarpıcı bir şekilde görüntüledi. Çevrelerindeki gaz ısınırken genç yıldızların yerlerini gösteren fotoğraflar Şili'deki Avrupa Güney Gözlemevi'nin Çok Büyük Teleskopu (VLT) ile elde edildi. Görüntüler, gökadaların farklı bileşenlerini farklı renklerde göstererek gökbilimcilerin genç yıldızların ve çevrelerindeki gazların yerlerini tam olarak belirlemesine olanak tanıyor.

İlk defa ayrıntılı şekilde görüntülendi! Halen çözülmesi gereken çok fazla gizem var

90 FARK GALAKSİ TEK TEK TARANDI

Yıldız oluşumuna ilişkin bütünsel bir bakış açısı elde etmek isteyen uzmanlar, yakındaki 90 galakside 30 bin sıcak gaz bulutsusu ve 100 bin soğuk gaz bölgesini keşfetti.

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İlk defa ayrıntılı şekilde görüntülendi! Halen çözülmesi gereken çok fazla gizem var

GELECEKTEKİ ARAŞTIRMACILAR TARAFINDAN KULLANILABİLECEK

Bu verilerin, çeşitli büyüklükteki yıldızların nasıl oluştuğu ve büyümek için gazı nasıl kullandıkları hakkında daha fazla bilgi edinmek için gelecekteki gök bilimci ekipleri tarafından kullanılabileceği umuluyor.

İlk defa ayrıntılı şekilde görüntülendi! Halen çözülmesi gereken çok fazla gizem var

ESO'da bir astronom olan Eric Emsellem, "İlk kez, farklı gökada türlerini iyi temsil eden bir örnek üzerinden, çok çeşitli konumlar ve ortamlar üzerinde tek tek yıldızların nasıl oluştuğunu gösterdik" dedi.

İlk defa ayrıntılı şekilde görüntülendi! Halen çözülmesi gereken çok fazla gizem var

Bununla birlikte, uzmanlar ALMA teleskopuyla çalışmanın daha ince ayrıntıların elde edilmesine yardımcı olduğunu, çünkü bu teleskopun 'özellikle soğuk gaz bulutlarını haritalamak için çok uygun olduğunu' söyledi.

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