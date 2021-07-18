İlk defa ayrıntılı şekilde görüntülendi! Halen çözülmesi gereken çok fazla gizem var

GELECEKTEKİ ARAŞTIRMACILAR TARAFINDAN KULLANILABİLECEK

Bu verilerin, çeşitli büyüklükteki yıldızların nasıl oluştuğu ve büyümek için gazı nasıl kullandıkları hakkında daha fazla bilgi edinmek için gelecekteki gök bilimci ekipleri tarafından kullanılabileceği umuluyor.