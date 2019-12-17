Instagram'da büyük değişiklik! Bundan sonra Instagram kullanıcıları yaptıkları paylaşımlarda...

Instagram, 2010'un Ekim ayında iOS platformuna özel olarak hayatımıza girdi. 2012'de ise Android için çıktı. Aynı sene içinde Facebook tarafından satın alındı. 7 senedir, Facebook'un bünyesinde bulunuyor. Yıllar içinde Instagram oldukça değişti, yeni özelliklerle donatıldı. Bazı özellikler ise tartışma konusu oldu. Şimdi ise başka bir özellik daha Instagram'a eklenmeye hazırlanıyor. Söz konusu yeni özellik kullanıcıları ikiye böldü ve yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Neler olduğuna birlikte bakalım.