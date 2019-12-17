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'da büyük değişiklik! Bundan sonra Instagram kullanıcıları yaptıkları paylaşımlarda...

Popüler video ve fotoğraf paylaşım platformu 'da değişikliker devam ediyor. WhatsApp'la birlikte Facebook bünyesinde bulunan Instagram'a geçtiğimiz aylar içinde yeni özellikler entegre edilmiş, bazı mevcut noktalar üstünde ise değişiklik yapılmıştı. Şimdi ise Instagram geliştiricileri önemli bir özelliği kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Bundan sonra Instagram'a girdiğiniz zaman yaptığınız paylaşımlarda bakın neyle karşılaşacaksınız...

Giriş Tarihi: 17.12.2019 15:20 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 15:29
Instagram'da büyük değişiklik! Bundan sonra Instagram kullanıcıları yaptıkları paylaşımlarda...

, 2010'un Ekim ayında iOS platformuna özel olarak hayatımıza girdi. 2012'de ise için çıktı. Aynı sene içinde Facebook tarafından satın alındı. 7 senedir, Facebook'un bünyesinde bulunuyor. Yıllar içinde Instagram oldukça değişti, yeni özelliklerle donatıldı. Bazı özellikler ise tartışma konusu oldu. Şimdi ise başka bir özellik daha Instagram'a eklenmeye hazırlanıyor. Söz konusu kullanıcıları ikiye böldü ve yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Neler olduğuna birlikte bakalım.

Instagram'da büyük değişiklik! Bundan sonra Instagram kullanıcıları yaptıkları paylaşımlarda...

'da 'aykırı' konuşanlar artık mesaj atarken bu uyarıyı görecek. Israr edip mesaj yolladığında hesabı kapatılabilecek. Ancak Instagram'ın asıl bomba değişimi bu değil!

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Instagram'da büyük değişiklik! Bundan sonra Instagram kullanıcıları yaptıkları paylaşımlarda...

, kullanıcıların paylaştıkları fotoğrafa odaklanmalarını ve beğeni sayısına takılmamaları gerektiğini düşündüğü için radikal bir adım atmak üzere...

Instagram'da büyük değişiklik! Bundan sonra Instagram kullanıcıları yaptıkları paylaşımlarda...

Bu ekran görüntüsüne dikkatlice bakın. Farkı görebildiniz mi?

Instagram'da büyük değişiklik! Bundan sonra Instagram kullanıcıları yaptıkları paylaşımlarda...

'ın yeni halinden bir görüntü daha karşınızda... Beğeni sayısını artık sadece fotoğrafı paylaşan kişinin kendisi görebilecek!

Instagram'da büyük değişiklik! Bundan sonra Instagram kullanıcıları yaptıkları paylaşımlarda...

Bu ekran görüntüsüne baktığımızda da 'ın bu yeni arayüzü üzerinde çalıştığı kesinlik kazanmış oluyor. Peki bu ne anlama geliyor? Fotoğraf paylaşınca artık ne olacak?

Instagram'da büyük değişiklik! Bundan sonra Instagram kullanıcıları yaptıkları paylaşımlarda...

İşte 'ın resmen hayata geçirmeye hazırlandığı yeni yüzü.... Kullanıcıları hayal kırıklığına uğratacak kısım ise 'beğeni' sayısında gizli...

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