Giriş Tarihi: 06.07.2021 09:09Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 09:10
iPhone 13 işte böyle görünüyor! iPhone 13 ve iPhone 13 Pro'nun fotoğrafları sızdı
iPhone 13 serisi hakkında bu aralar ilginç haberler çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde iPhone 13'ün isminin 13 sayısının bazı ülkelerde uğursuz sayılmasından dolayı farklı olacağı haberleri gündeme gelmişti. Aslında bir süreden beridir söylenen bir iddiaydı. Bazı kaynaklara göre iPhone 13 yerine iPhone 12S ismi kullanılabilir. Fakat Apple'a yakın bir isim olan Mark Gurman, iPhone model numaralanın yükseldiğini ve 'S' takısının gereksiz olduğunu belirtiyor. Bu konu hakkında dedikodular sürerken, iPhone 13'e ait olduğu iddia edilen maketlerin fotoğrafları internete sızdı. iPhone 13 ve iPhone 13 Pro'nun nasıl göründüğü ortaya çıktı.