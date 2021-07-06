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Haberler Galeri iPhone 13 işte böyle görünüyor! iPhone 13 ve iPhone 13 Pro'nun fotoğrafları sızdı
Giriş Tarihi: 06.07.2021 09:09 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 09:10

iPhone 13 işte böyle görünüyor! iPhone 13 ve iPhone 13 Pro'nun fotoğrafları sızdı

iPhone 13 serisi hakkında bu aralar ilginç haberler çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde iPhone 13'ün isminin 13 sayısının bazı ülkelerde uğursuz sayılmasından dolayı farklı olacağı haberleri gündeme gelmişti. Aslında bir süreden beridir söylenen bir iddiaydı. Bazı kaynaklara göre iPhone 13 yerine iPhone 12S ismi kullanılabilir. Fakat Apple'a yakın bir isim olan Mark Gurman, iPhone model numaralanın yükseldiğini ve 'S' takısının gereksiz olduğunu belirtiyor. Bu konu hakkında dedikodular sürerken, iPhone 13'e ait olduğu iddia edilen maketlerin fotoğrafları internete sızdı. iPhone 13 ve iPhone 13 Pro'nun nasıl göründüğü ortaya çıktı.

iPhone 13 işte böyle görünüyor! iPhone 13 ve iPhone 13 Pro'nun fotoğrafları sızdı

iPhone 13 ailesinin tanıtımına fazla süre kalmadı. Eğer herhangi bir terslik olmazsa yeni iPhone'ları eylül ayında göreceğiz. Diğer yandan Apple'ın etkinliğine kadar söylentiler ve sızıntılar durmayacaktır. iPhone 13'ün ismi ve özellikleriyle ilgili dedikodular gündeme gelmişken, şimdi de iPhone 13 ve iPhone 13 Pro'nun nasıl göründüğünü ortaya koyan sözde maket modellerin fotoğrafları yayınlandı.

iPhone 13 işte böyle görünüyor! iPhone 13 ve iPhone 13 Pro'nun fotoğrafları sızdı

Twitter'da DuanRui nickli kullanıcı tarafından paylaşılan fotoğraflara baktığımız zaman, iPhone 13'ün arka kamera düzeninin değiştiğini görüyoruz. Normalde alt alta olan kameralar çapraz şekilde konumlandırılmış.

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iPhone 13 işte böyle görünüyor! iPhone 13 ve iPhone 13 Pro'nun fotoğrafları sızdı

Sanayi kaynakları iPhone 13 serisinde ekran çentiğinin de önceki modellere göre daha küçük olacağını söylüyordu, fakat maket modellerde büyük bir çentik olduğunu görüyoruz.

iPhone 13 işte böyle görünüyor! iPhone 13 ve iPhone 13 Pro'nun fotoğrafları sızdı

iPhone 13 Pro'nun kamera düzeni önceki modelle aynı olsa da, genel olarak daha kalın bir tasarıma ve daha büyük ekran çıkıntısına sahip olduğu belli oluyor.

iPhone 13 işte böyle görünüyor! iPhone 13 ve iPhone 13 Pro'nun fotoğrafları sızdı

DuanRui iyi bir kaynak olsa da, sonuç olarak bu tür sızıntıların şüpheli olduğunu belirtelim. Geçmiş yıllarda iPhone veya farklı markalara ait telefonların tasarımını gösteren bazı sızıntılar gerçekleşmiş, fakat resmi tanıtımda telefonun sızıntıya göre daha farklı tasarımda olduğu ortaya çıkmıştı.

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