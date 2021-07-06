iPhone 13 işte böyle görünüyor! iPhone 13 ve iPhone 13 Pro'nun fotoğrafları sızdı

iPhone 13 ailesinin tanıtımına fazla süre kalmadı. Eğer herhangi bir terslik olmazsa yeni iPhone'ları eylül ayında göreceğiz. Diğer yandan Apple'ın etkinliğine kadar söylentiler ve sızıntılar durmayacaktır. iPhone 13'ün ismi ve özellikleriyle ilgili dedikodular gündeme gelmişken, şimdi de iPhone 13 ve iPhone 13 Pro'nun nasıl göründüğünü ortaya koyan sözde maket modellerin fotoğrafları yayınlandı.