iPhone 13 mini ve iPhone 13’ün özellikleri nedir? iPhone 12’ye göre nasıl yeniliklere sahipler?

Yeni iPhone'lar'ın arka kamerası geniş + ultra geniş açı kombinasyonuna ev sahipliği yapıyor. Telefonların ana kamerası 12 MP çözünürlük ve f/1.6 diyafram değerine sahipken, ultra geniş açılı kamerası ise 12 MP çözünürlüğe ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip.
Kamera tarafındaki en önemli iyileştirme ise ultra geniş açılı kamerada karşımıza çıkıyor. Zira daha önce iPhone 12 Pro Max'in ana kamerasında gördüğümüz sensör kaydırmalı görüntü sabitleme teknolojisi, iPhone 13 ve iPhone 13 mini'nin ultra geniş açılı kamerasında da bulunuyor. Bu sayede daha işlevsel görüntü sabitleme ve iyileştirilmiş fotoğraf kalitesi için lens yerine kamera sensörü dengelenerek çok daha stabil görüntüler elde edilebiliyor.
Yeni iPhone'ların kamerası yazılımsal olarak da kayda değer iyileştirmelere ev sahipliği yapıyor. Üçüncü nesil Deep Fusion, fotoğraflarda daha fazla doku ve daha az kumlanma sunarken, Smart HDR 4 ise fotoğrafların beyaz dengesini, kontrastını, dokusunu ve doygunluğunu çok daha iyi ayarlayabiliyor. İşbu videoya geldiğinde ise 4K @60FPS videolar çekebilen telefonlar, Dolby Vision formatında yani 10 bit renk derinliğine sahip HDR videolar da çekebiliyor. iPhone 13 ile birlikte artık sinema modu da gelmiş durumda. Bu mod sayesinde, kullanıcılar adeta bir yönetmen gibi videolar çekebilecek.