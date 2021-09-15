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Haberler Galeri iPhone 13 mini ve iPhone 13'ün özellikleri nedir? iPhone 12'ye göre nasıl yeniliklere sahipler?
Giriş Tarihi: 15.09.2021 10:01 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 10:07

iPhone 13 mini ve iPhone 13'ün özellikleri nedir? iPhone 12'ye göre nasıl yeniliklere sahipler?

Apple sonunda iPhone 13 mini ve iPhone 13'ü resmen tanıttı. Uzun zamandır hakkında dedikodular dönen iki model, tasarım olarak geçtiğimiz sene çıkan iPhone 12 ile neredeyse aynılar. Fakat arka kameraları, iPhone 12'ye göre daha farklı. Çapraz olarak yerleştirilmiş. Peki iPhone 13 mini ve iPhone 13'ün sunduğu yenilikler nedir? iPhone 12 mini ve iPhone 12'ye göre başka hangi farklılıkları bulunuyor? İşte iPhone 13 mini ve iPhone 13 hakkındaki tüm detaylar...

iPhone 13 mini ve iPhone 13’ün özellikleri nedir? iPhone 12’ye göre nasıl yeniliklere sahipler?

Apple, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü iPhone modellerinde köşeli tasarıma geçiş yapmış ve ardından neredeyse tüm ürün gamını benzer şekilde güncellemişti. Şimdi de iPhone 13 tasarımı bundan nasibini almış durumda. Tasarım noktasında yeni iPhone'ların bir önceki nesile göre en büyük farkı ise kamera lenslerinin yerleşiminde karşımıza çıkıyor. Zira önceden alt alta konuşlanan lensler, iPhone 13 ve iPhone 13 mini ile birlikte çapraz bir şekilde bizleri karşılıyor.

Yeni iPhone'lar IP68 sertifikasıyla birlikte maksimum 6 metre derinliğindeki suda 30 dakikaya kadar bozulmadan kalabiliyor. iPhone 13 mini ve iPhone 13 renkleri ise siyah, beyaz, mavi, kırmızı ve pembe renklerden oluşuyor.

iPhone 13 mini ve iPhone 13’ün özellikleri nedir? iPhone 12’ye göre nasıl yeniliklere sahipler?

iPhone 13 ekranındaki en büyük iyileştirme, çentik kanadında bizleri karşılıyor. Zira kaç zamandır küçültülmesi beklenen çentik, ahizenin ekran üstündeki çerçeveye taşınmasıyla birlikte %20 daha küçük bir forma bürünüyor.

iPhone 13 mini, 5.4 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 piksel çözünürlüklü OLED ekrana sahip. iPhone 13 ise 2532 x 1170 piksel çözünürlüklü 6.1 inç ekrana ev sahipliği yapıyor.

Yeni ekranlar %28 daha parlak. Böylece her iki telefon da HDR içerikleri maksimum 1200 nit parlaklıkta gösterebiliyor.

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iPhone 13 mini ve iPhone 13’ün özellikleri nedir? iPhone 12’ye göre nasıl yeniliklere sahipler?

iPhone 13 ve iPhone 13 mini, yeni nesil Apple A15 Bionic işlemcisinden güç alıyor. 5nm üretim geometrisiyle üretilen A15 Bionic, işlem birimi olarak ikisi yüksek ve dördü de verimlilik çekirdeği olmak üzere 6 çekirdekli bir CPU ile geliyor. Grafik tarafında ise 4 çekirdekli özelleştirilmiş GPU'ya yer veriliyor.

RAM miktarları(sızdırılan bilgilere göre 4 GB) açıklanmayan iPhone 13 ve iPhone 13 mini; 128, 256 ve 512GB hafızaya sahip.

iPhone 13 mini ve iPhone 13’ün özellikleri nedir? iPhone 12’ye göre nasıl yeniliklere sahipler?

Yeni iPhone'lar'ın arka kamerası geniş + ultra geniş açı kombinasyonuna ev sahipliği yapıyor. Telefonların ana kamerası 12 MP çözünürlük ve f/1.6 diyafram değerine sahipken, ultra geniş açılı kamerası ise 12 MP çözünürlüğe ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip.

Kamera tarafındaki en önemli iyileştirme ise ultra geniş açılı kamerada karşımıza çıkıyor. Zira daha önce iPhone 12 Pro Max'in ana kamerasında gördüğümüz sensör kaydırmalı görüntü sabitleme teknolojisi, iPhone 13 ve iPhone 13 mini'nin ultra geniş açılı kamerasında da bulunuyor. Bu sayede daha işlevsel görüntü sabitleme ve iyileştirilmiş fotoğraf kalitesi için lens yerine kamera sensörü dengelenerek çok daha stabil görüntüler elde edilebiliyor.

Yeni iPhone'ların kamerası yazılımsal olarak da kayda değer iyileştirmelere ev sahipliği yapıyor. Üçüncü nesil Deep Fusion, fotoğraflarda daha fazla doku ve daha az kumlanma sunarken, Smart HDR 4 ise fotoğrafların beyaz dengesini, kontrastını, dokusunu ve doygunluğunu çok daha iyi ayarlayabiliyor. İşbu videoya geldiğinde ise 4K @60FPS videolar çekebilen telefonlar, Dolby Vision formatında yani 10 bit renk derinliğine sahip HDR videolar da çekebiliyor. iPhone 13 ile birlikte artık sinema modu da gelmiş durumda. Bu mod sayesinde, kullanıcılar adeta bir yönetmen gibi videolar çekebilecek.

iPhone 13 mini ve iPhone 13’ün özellikleri nedir? iPhone 12’ye göre nasıl yeniliklere sahipler?

Her iPhone modelinde olduğu gibi iPhone 13 bataryası kaç mAh sorusunu da cevapsız bırakan Apple; iPhone 13'ün iPhone 12'ye kıyasla 2,5 saate kadar, iPhone 13 mini'nin ise iPhone 12 mini'ye kıyasla 1,5 saate kadar daha iyi batarya süresi sunduğunu açıkladı.

iPhone 13 mini: 17 saate kadar video oynatma, 13 saate kadar online video izleme, 55 saate kadar ses çalma
iPhone 13: 19 saate kadar video oynatma, 15 saate kadar online video izleme, 75 saate kadar ses çalma

Yeni modeller, 20W hızındaki güç adaptörüyle 30 dakikada %0'dan %50'ye şarj olabiliyor. 20W şarj adaptörü haricen satılırken, kutu içerisinden ise herhangi bir şarj adaptörü çıkmıyor. Aynı zamanda MagSafe desteğini de devam ettiren telefonlar 15W kablosuz şarj olabiliyor.

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