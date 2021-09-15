iPhone 13 mini ve iPhone 13’ün özellikleri nedir? iPhone 12’ye göre nasıl yeniliklere sahipler?

Apple, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü iPhone modellerinde köşeli tasarıma geçiş yapmış ve ardından neredeyse tüm ürün gamını benzer şekilde güncellemişti. Şimdi de iPhone 13 tasarımı bundan nasibini almış durumda. Tasarım noktasında yeni iPhone'ların bir önceki nesile göre en büyük farkı ise kamera lenslerinin yerleşiminde karşımıza çıkıyor. Zira önceden alt alta konuşlanan lensler, iPhone 13 ve iPhone 13 mini ile birlikte çapraz bir şekilde bizleri karşılıyor.

Yeni iPhone'lar IP68 sertifikasıyla birlikte maksimum 6 metre derinliğindeki suda 30 dakikaya kadar bozulmadan kalabiliyor. iPhone 13 mini ve iPhone 13 renkleri ise siyah, beyaz, mavi, kırmızı ve pembe renklerden oluşuyor.