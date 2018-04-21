İşte karşınızda iPhone XS modeli!

Bu sıralar Apple'ın yeni iPhone'ları hakkında çok fazla dedikodu dolanmaya başladı. Son günlerde yayınlanan raporlarda ucuz iPhone'dan bahsediliyor. İddialara göre 6.1 inç'lik iPhone X Lite (İsmi başka da olabilir), OLED ekranlı diğer iPhone modellerine göre daha uygun fiyatla piyasaya sürülecek. Hem de çift sim kart desteği de olacak. Tabii ki bunlar birer spekülasyon. Bu durum tasarımcıları ilgilendirmiyor. PHConcepts, iPhone XS adında ilginç bir telefonkonsepti geliştirdi.
Giriş Tarihi: 21.04.2018 11:07 Güncelleme Tarihi: 21.04.2018 11:11