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İşte karşınızda XS modeli!

Bu sıralar 'ın yeni 'ları hakkında çok fazla dedikodu dolanmaya başladı. Son günlerde yayınlanan raporlarda ucuz iPhone'dan bahsediliyor. İddialara göre 6.1 inç'lik Lite (İsmi başka da olabilir), OLED ekranlı diğer iPhone modellerine göre daha uygun fiyatla piyasaya sürülecek. Hem de çift sim kart desteği de olacak. Tabii ki bunlar birer spekülasyon. Bu durum tasarımcıları ilgilendirmiyor. PHConcepts, adında ilginç bir i geliştirdi.

Giriş Tarihi: 21.04.2018 11:07 Güncelleme Tarihi: 21.04.2018 11:11
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İşte karşınızda XS modeli!
İşte karşınızda iPhone XS modeli!

Daha önce olarak X Plus'ı görmüştük, şimdi ise elimizde S var. Bu telefon iPhone X ve iPhone X Plus'a göre daha ufak. Ancak konsept cihaz üçlü ön kameraya sahip. Bu da telefonu ön plana çıkarıyor.

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İşte karşınızda XS modeli!
İşte karşınızda iPhone XS modeli!
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İşte karşınızda XS modeli!
İşte karşınızda iPhone XS modeli!
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İşte karşınızda XS modeli!
İşte karşınızda iPhone XS modeli!
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İşte karşınızda XS modeli!
İşte karşınızda iPhone XS modeli!

Her şeyden önce aslında un tasarımı bildiğimiz X'le aynı. PHConcepts'in telefonunda paslanmaz çelik çerçeve, ekran çentiği, dikey olarak konumlandırılmış çift arka kamera var. Ancak arka kısmı cam olmayabilir. Mat görünümü var. Belki tamamen metal.

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İşte karşınızda XS modeli!
İşte karşınızda iPhone XS modeli!
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İşte karşınızda XS modeli!
İşte karşınızda iPhone XS modeli!
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