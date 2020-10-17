PlayStation 5 PS5 Türkiye çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı nedir? PS5'in özellikleri ve oyunları nedir? İşte PS5 hakkında her şey!

Sony'nin 11 Haziran'da yaptığı Future of Gaming etkinliğinin son aşamasında uzun süredir merakla beklenen PlayStation 5 tasarımı da ortaya çıktı. Etkinlikte, PlayStation 5'in iki farklı sürümünün tasarımı gösterildi. Bu sürümlerden biri konsolun disk sürücülü, diğeri de dijital sürümü.

Sony bu jenerasyonda DualSense ile başlattığı çift renk kullanan tasarım çizgisini, PlayStation 5'in kendisiyle de devam ettiriyor. Konsolun tasarımıyla ilgili ise tüketiciler ikiye ayrılmış durumda. Bir kesim konsolun yenilikçi görüntüsünü severken diğer kesim konsolun tasarımını modem gibi farklı eşyalara benzeterek tiye alıyor.

PlayStation 5'in tasarımıyla ilgili dikkat çeken noktalardan bir diğeriyse dikey şekilde tanıtılan ilk PlayStation olması. Sony, isteğe göre konsolu yatay ya da dikey olarak kullanmaya izin veren bir stand geliştiriyor olsa da konsolun dikey kullanım haliyle tanıtılması kullanıcılar için bir sürpriz oldu.