PlayStation 5 PS5 Türkiye çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı nedir? PS5'in özellikleri ve oyunları nedir? İşte PS5 hakkında her şey!

-Eski nesil oyunlarla uyumlu olacak,
-Sanal gerçekliği bir adım öteye taşıyacak,
-Işın izleme teknolojisine sahip olacak,
-Özel üretilmiş bir ses yongasına sahip olacak,
-Bekleme ekranlarını saliseler ile ölçtürtecek bir SSD'si olacak,
-8K çözünürlük desteği olacak.
PlayStation 5'in eski nesil oyunlarla uyumlu olması çok büyük bir artı. Yani Playstation 5 almak için Playstation 4'ünü satmak isteyenlerin eski oyunlarını bitirmek için beklemeleri gerekmeyecek. Sanal gerçeklik tarafında ise hali hazırda mevcut olan VR seti ile uyumluluk korunuyor. Ancak kablosuz PSVR 2 tarzında bir ürün çıkacağı da söylentiler arasında.
PS5'in mimarı olarak bilinen Mark Cerny, bu aşamada VR stratejileriyle alakalı ser verip sır vermiyor. Ancak VR teknolojisinin kendileri için epey önemli olduğunu da vurgulamayı ihmal etmiyor. Özellikle Half Life: Alyx gibi VR teknolojisini hareketlendiren bir oyun da çıkmışken Sony de VR'ın gücünden en etkili şekilde faydalanmak için hamleler yapacaktır.
Bir oyun konsolu olarak ışın izleme desteği sunacak olması şaşırtmayabilir. Ancak ışın izleme teknolojisinin oyunlardaki ışıklandırma ve yansıma gibi detayları doğallaştırarak görsel kaliteyi bambaşka bir seviyeye taşıması PlayStation 5 oyunlarının sunacağı deneyim açısından çok büyük bir öneme sahip olacak.
PlayStation 5'te bulunan bir diğer yenilik, kulaklıkla oyun oynamayı sevenler için kullanılacak geliştirilmiş ses yongası olacak. Ancak en büyük yeniliklerden bir tanesi, Marvel's Spider-Man testinde yükleme ekranındaki bekleme süresini tamı tamına 18 kat düşürmeyi başaran SSD olacak.