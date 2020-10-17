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5 () ve Türkiye fiyatı nedir? PS5'in özellikleri ve oyunları nedir? İşte PS5 hakkında her şey!

5 veya kısaca için geri sayım başladı. artık son hazırlıklarını yapıyor. Kısa süre önce PS5'in arayüzü de detaylı şekilde tanıtıldı. Ayrıca en çok merak edilen sorunun da yanıtı verildi. Sony, PlayStation 5'in fiyatını da geçtiğimiz gün açıkladı. Yeni nesil konsolun detayları artık bir sır olmaktan çıkmış durumda. Sizler için PlayStation 5 hakkındaki her şeyi toparladık. PS5 Türkiye fiyatı, , özellikleri, oyunları ve diğer bilgileri bir araya getirdik. İşte PlayStation 5 hakkında her şey...

Giriş Tarihi: 17.10.2020 12:58 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 13:05
PlayStation 5 PS5 Türkiye çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı nedir? PS5'in özellikleri ve oyunları nedir? İşte PS5 hakkında her şey!

Hakkında uzun zaman boyunca dedikodular dönen için fazla zaman kalmadı. Yeni nesil konsolla ilgili bilinmeyen pek bir detay kalmadı. fiyatı da belli oldu. Peki 5 geliyor da, beraberinde neler getiriyor? PS5'in oyunları nedir? PlayStation 5 tam olarak hangi özelliklere sahip? Neler sunacak?

PlayStation 5 PS5 Türkiye çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı nedir? PS5'in özellikleri ve oyunları nedir? İşte PS5 hakkında her şey!

'nin 11 Haziran'da yaptığı Future of Gaming etkinliğinin son aşamasında uzun süredir merakla beklenen 5 tasarımı da ortaya çıktı. Etkinlikte, PlayStation 5'in iki farklı sürümünün tasarımı gösterildi. Bu sürümlerden biri konsolun disk sürücülü, diğeri de dijital sürümü.

Sony bu jenerasyonda DualSense ile başlattığı çift renk kullanan tasarım çizgisini, PlayStation 5'in kendisiyle de devam ettiriyor. Konsolun tasarımıyla ilgili ise tüketiciler ikiye ayrılmış durumda. Bir kesim konsolun yenilikçi görüntüsünü severken diğer kesim konsolun tasarımını modem gibi farklı eşyalara benzeterek tiye alıyor.

PlayStation 5'in tasarımıyla ilgili dikkat çeken noktalardan bir diğeriyse dikey şekilde tanıtılan ilk PlayStation olması. Sony, isteğe göre konsolu yatay ya da dikey olarak kullanmaya izin veren bir stand geliştiriyor olsa da konsolun dikey kullanım haliyle tanıtılması kullanıcılar için bir sürpriz oldu.

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PlayStation 5 PS5 Türkiye çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı nedir? PS5'in özellikleri ve oyunları nedir? İşte PS5 hakkında her şey!

-Eski nesil oyunlarla uyumlu olacak,
-Sanal gerçekliği bir adım öteye taşıyacak,
-Işın izleme teknolojisine sahip olacak,
-Özel üretilmiş bir ses yongasına sahip olacak,
-Bekleme ekranlarını saliseler ile ölçtürtecek bir SSD'si olacak,
-8K çözünürlük desteği olacak.

5'in eski nesil oyunlarla uyumlu olması çok büyük bir artı. Yani Playstation 5 almak için Playstation 4'ünü satmak isteyenlerin eski oyunlarını bitirmek için beklemeleri gerekmeyecek. Sanal gerçeklik tarafında ise hali hazırda mevcut olan VR seti ile uyumluluk korunuyor. Ancak kablosuz PSVR 2 tarzında bir ürün çıkacağı da söylentiler arasında.

'in mimarı olarak bilinen Mark Cerny, bu aşamada VR stratejileriyle alakalı ser verip sır vermiyor. Ancak VR teknolojisinin kendileri için epey önemli olduğunu da vurgulamayı ihmal etmiyor. Özellikle Half Life: Alyx gibi VR teknolojisini hareketlendiren bir oyun da çıkmışken de VR'ın gücünden en etkili şekilde faydalanmak için hamleler yapacaktır.

Bir oyun konsolu olarak ışın izleme desteği sunacak olması şaşırtmayabilir. Ancak ışın izleme teknolojisinin oyunlardaki ışıklandırma ve yansıma gibi detayları doğallaştırarak görsel kaliteyi bambaşka bir seviyeye taşıması PlayStation 5 oyunlarının sunacağı deneyim açısından çok büyük bir öneme sahip olacak.

PlayStation 5'te bulunan bir diğer yenilik, kulaklıkla oyun oynamayı sevenler için kullanılacak geliştirilmiş ses yongası olacak. Ancak en büyük yeniliklerden bir tanesi, Marvel's Spider-Man testinde yükleme ekranındaki bekleme süresini tamı tamına 18 kat düşürmeyi başaran SSD olacak.

PlayStation 5 PS5 Türkiye çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı nedir? PS5'in özellikleri ve oyunları nedir? İşte PS5 hakkında her şey!

DualShock markasını rafa kaldıran , için DualSense adını verdiği bir oyun kolu üretiyor. DualSense'in arka tarafında bulunan L2 ve R2 tetik tuşlarının uyarlanabilir olacağını söyleyelim. Böylece oyun yapımcıları, tetik tuşlarının dirençlerini farklı seviyelerde düzenleyebilecek. Yani oyunda bir ok atarken, yay gerildikçe L2 tuşuna uygulamanız gereken güç de artacak. Oku bıraktığınız zaman tuşun gösterdiği direnç azalabilecek.

Bir diğer geliştirme, kontrolcünün titreşim kalitesini üzerine.. Gelişmiş bir titreşim teknolojisi sayesinde, çimen zeminde, kum zeminde ya da düz bir yolda arabayla giderken, DualSense arabanın altındaki dokuya göre titreyecek. Ayrıca DualSense daha uzun bir batarya ömrüne, USB Type-C türünde bir girişe, geliştirilmiş hoparlörlere ve dahili bir mikrofona sahip olacak.

PlayStation 5 PS5 Türkiye çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı nedir? PS5'in özellikleri ve oyunları nedir? İşte PS5 hakkında her şey!

5, 'de 8.299 TL fiyatla 19 Kasım 2020'de satışa sunulacak. Konsolun disk girişi bulunmayan Digital Edition sürümü için resmi bir fiyat açıklaması henüz bulunmuyor.

PlayStation 5 PS5 Türkiye çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı nedir? PS5'in özellikleri ve oyunları nedir? İşte PS5 hakkında her şey!

-Madden 21
-EA Sports NHL 21
-Moonray
-Gothic Remake
-MicroMan
-Nith'O Infinity Reborn
-Observer System Redux
-Path of Exile 2
-Outriders
-PsyHotel
-Quantum Error
-Rainbow Six Quarantine
-Rainbow Six Siege
-Redo! Enhanced Edition
-A Rat's Quest: The Way Back Home
-Assassin's Creed Valhalla
-Battlefield 6
-Chorus
-Cygni All Guns Blazing
-Dauntless
-DiRT 5
-Dragon Age 4
-Dying Light 2
-FIFA 21
-Gods & Monster
-Scarlet Nexus
-Sniper Elite 5
-Soulborn
-Starfield
-The Elder Scrolls 6
-The Lord of the Rings Gollum
-The Sims 5
-Ultimate Fishing Simulator 2
-Vampire The Masquerade Bloodlines 2
-Warframe
-Watch Dogs Legion
-WRC 9
-GTA V
-Spider-Man Miles Morales
-Gran Turismo 7
-Ratchet & Clank: Rift Apart
-Project Athia
-Stray
-Returnal
-Sackboy A Big Adventure
-Destruction AllStars
-Kena: Bridge of Spirits
-Goodbye Volcano High
-Oddworld Soulstorm
-Ghostwire: Tokyo
-JETT: The Far Shore
-Godfall
-Solar Ash
-Hitman III
-Astro's Playroom
-Little Devil Inside
-NBA 2K21
-Bugsnax
-Demon's Souls
-Deathloop
-Resident Evil Village
-Pragmata
-Horizon Forbidden West

PlayStation 5 PS5 Türkiye çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı nedir? PS5'in özellikleri ve oyunları nedir? İşte PS5 hakkında her şey!

5 oyunlarının sunacağı yeniliklerle ilgili geliştiricilerin söylediği en etkileyici şey, artık ellerinde her türlü isteklerini yerine getirmelerini sağlayacak güçte bir donanım bulunması. 2013 yılında çıkan PlayStation 4 artık günümüz teknolojisinin gerisinde kalmış bir donanıma sahip. Bu sebeple oyun geliştiricilerinin ortaya çıkarmak istedikleri üründe bazı noktalarda kısıtlı davranması gerekiyor.

PlayStation 5 ile birlikte donanım gücünde yaşanacak ciddi atılımla birlikte uzun yıllardır PlayStation markasına oyun çıkaran geliştiriciler artık teknik detayları güçlü bir oyun yapmak için görsel kaliteden ödün vermek zorunda kalmayacaklar. Unreal Engine 5 gibi güçlü bir oyun motorunun da hayatımıza gireceği yeni nesilde gereken gücü karşılayacak bir PlayStation bizleri bekliyor.

Yeni nesil konsolların çıkmasıyla bilgisayara çıkan oyunlarda da ciddi bir gelişme yaşanacağı gerçeğini de atlamamak gerek. Bir geliştirici yeni bir oyun yaparken güncel olan her ana akım platformda oynanabilecek bir oyun sunmak ister. Böylelikle yalnızca PlayStation 5 özeli olarak çıkan oyunlarda değil, bilgisayar platformunda göreceğimiz oyunlarda da teknik kısıtlamalara takılmayan oyunlar göreceğiz.

PLAYSTATION 5'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

İşlemci: AMD Zen 2 mimarisi üzerinde 8 çekirdekli, 3.5 GHZ hızında
GPU: 10,28 TFLOP, 36 CU 2,23 GHz
GPU mimarisi: AMD'nin özel geliştirdiği RDNA 2
Bellek: 16 GB GDDR6 / 256 bit
Dahili depolama: 825 GB SSD
Artırılabilir hafıza: NVMe SSD slotu
Harici depolama: USB HDD desteği (PS4 oyunları için)
Optik sürücü: 4K UHD Blu-ray sürücü

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