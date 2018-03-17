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Saatlerce telefona bakmaktan dolayı az kalsın ölecekti!

lar her ne kadar işlerimizi kolaylaştırsa da, aşırı telefon kullanımı sağlığımızı tehdit edebiliyor. Bunun son örneği ise 'de yaşandı. 47 yaşındaki bir kadın saatlerce telefon kullanmaktan dolayı hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.03.2018 10:50 Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 10:54
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Saatlerce telefona bakmaktan dolayı az kalsın ölecekti!
Saatlerce telefona bakmaktan dolayı az kalsın ölecekti!

'de, cep telefonu ekranına 20 saat bakan bir kadın, beyninde oluşan kan pıhtıları nedeniyle ölüm tehlikesi atlattı. Göçmen işçi olduğu belirtilen 47 yaşındaki kadın üç saatlik ameliyata alındı. Kadın, doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu.

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Saatlerce telefona bakmaktan dolayı az kalsın ölecekti!
Saatlerce telefona bakmaktan dolayı az kalsın ölecekti!

The Daily Telegraph gazetesinin Şangay merkezli kankanews.com adlı video sitesine dayandırdığı habere göre ismi açıklanmayan kadın, 'in Henan vilayetinden güney şehri Guangzhou'ya giden yaklaşık 20 saatlik tren yolcuğunda elini telefondan ayırmadı.

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Saatlerce telefona bakmaktan dolayı az kalsın ölecekti!
Saatlerce telefona bakmaktan dolayı az kalsın ölecekti!

Kadın trenden indiğinde zor konuşuyor ve vücudunun bir yanında elini, kolunu ve bacaklarını hareket ettirmekte de zorlanıyordu.

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Saatlerce telefona bakmaktan dolayı az kalsın ölecekti!
Saatlerce telefona bakmaktan dolayı az kalsın ölecekti!

Guangzhou'daki Jinan Üniversitesi Hastanesi doktoru Meng Heng, hemen ameliyata alınmamış olsaydı kadının ölebileceğini söyledi.

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Saatlerce telefona bakmaktan dolayı az kalsın ölecekti!
Saatlerce telefona bakmaktan dolayı az kalsın ölecekti!

Doktor Meng, trenin kalabalık olması nedeniyle kadının sürekli vücudunun bir tarafına doğru eğilip ağırlığını da aynı yöne verdiğini ifade etti.

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Saatlerce telefona bakmaktan dolayı az kalsın ölecekti!
Saatlerce telefona bakmaktan dolayı az kalsın ölecekti!

Doktor Meng, "Trende dolanıp hareket etmemiş. Onun yerine yan yatıp başını da sağa yatırarak sürekli telefonuna bakmış. Bu pozisyonda çok uzun süre durduğu i damarlarında basınç oluştuğu sonucuna vardık" dedi.

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Saatlerce telefona bakmaktan dolayı az kalsın ölecekti!
Saatlerce telefona bakmaktan dolayı az kalsın ölecekti!

Gençler arasında kan pıhtılaşmasının yaygınlaştığına dikkat çeken Doktor Meng, cep telefonu kullanırken aynı pozisyonda çok uzun süre durulmaması gerektiği uyarısında bulundu.

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