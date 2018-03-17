Saatlerce telefona bakmaktan dolayı az kalsın ölecekti!
Akıllı telefonlar her ne kadar işlerimizi kolaylaştırsa da, aşırı telefon kullanımı sağlığımızı tehdit edebiliyor. Bunun son örneği ise Çin'de yaşandı. 47 yaşındaki bir kadın saatlerce telefon kullanmaktan dolayı hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 17.03.2018 10:50 Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 10:54
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Saatlerce telefona bakmaktan dolayı az kalsın ölecekti!
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Saatlerce telefona bakmaktan dolayı az kalsın ölecekti!