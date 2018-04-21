Samsung Galaxy Note 9 geliyor! (Özellikleri ne olacak?)

Sıra Samsung'un sonraki amiral gemisi modeli Galaxy Note 9'a geliyor. Peki Galaxy Note 9 modeli ne gibi özelliklerle gelecek? Samsung’un sıradaki amiral gemisi Galaxy Note 9’un kod adının ‘Crown’ yani ‘Taç’ olduğu ortaya çıktı. Doğru çıkan söylentileriyle ünlü Evan Blass (@evleaks), Galaxy Note 9’un diğer hiçbir telefonda olmayan iki özelliğe sahip olacağını iddia etti. Bunlardan ilki 4.000 mAh pil. Daha önce hiçbir telefonda bu kadar büyük kapasiteli bir pil kullanılmamıştı. Diğer özellik ise küresel olarak satışa sunulan hiçbir telefonda bulunmayan ekran içi parmak izi okuyucusu. 30 NİSAN 2018 Samsung, sürpriz bir şekilde Galaxy Note 9’u halka açık şekilde test etmeye başladı. Slashleaks isimli web sitesi, Güney Koreli teknoloji devinin Galaxy Note 9’u Geekbench’te test ettiğini fark etti. Söz konusu test, Galaxy Note 9’un teknik özelliklerinin de ortaya çıkmasına sebep oldu.