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geliyor! (Özellikleri ne olacak?)

Sıra 'un sonraki amiral gemisi modeli 'a geliyor. Peki Galaxy Note 9 modeli ne gibi özelliklerle gelecek?

Giriş Tarihi: 21.04.2018 12:58 Güncelleme Tarihi: 21.04.2018 13:05
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geliyor! (Özellikleri ne olacak?)
Samsung Galaxy Note 9 geliyor! (Özellikleri ne olacak?)
’un sıradaki amiral gemisi ’un kod adının ‘Crown’ yani ‘Taç’ olduğu ortaya çıktı.
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geliyor! (Özellikleri ne olacak?)
Samsung Galaxy Note 9 geliyor! (Özellikleri ne olacak?)
Doğru çıkan söylentileriyle ünlü Evan Blass (@evleaks), ’un diğer hiçbir telefonda olmayan iki özelliğe sahip olacağını iddia etti.
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geliyor! (Özellikleri ne olacak?)
Samsung Galaxy Note 9 geliyor! (Özellikleri ne olacak?)
Bunlardan ilki 4.000 mAh pil. Daha önce hiçbir telefonda bu kadar büyük kapasiteli bir pil kullanılmamıştı.
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geliyor! (Özellikleri ne olacak?)
Samsung Galaxy Note 9 geliyor! (Özellikleri ne olacak?)
Diğer özellik ise küresel olarak satışa sunulan hiçbir telefonda bulunmayan ekran içi parmak izi okuyucusu.
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geliyor! (Özellikleri ne olacak?)
Samsung Galaxy Note 9 geliyor! (Özellikleri ne olacak?)
30 NİSAN 2018 , sürpriz bir şekilde ’u halka açık şekilde test etmeye başladı.
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geliyor! (Özellikleri ne olacak?)
Samsung Galaxy Note 9 geliyor! (Özellikleri ne olacak?)
Slashleaks isimli web sitesi, Güney Koreli teknoloji devinin ’u Geekbench’te test ettiğini fark etti.
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geliyor! (Özellikleri ne olacak?)
Samsung Galaxy Note 9 geliyor! (Özellikleri ne olacak?)
Söz konusu test, ’un teknik özelliklerinin de ortaya çıkmasına sebep oldu.
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