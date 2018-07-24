Samsung Galaxy Note 9'un fiyatı ortaya çıktı! Note 9 ne zaman çıkacak ve özellikleri nedir?

Samsung GalaxyNote 9'un fiyatı ortaya çıktı! Note 9 ne zaman çıkacak ve özellikleri nedir?
Samsung GalaxyNote 9'un resmi tanıtım tarihi yaklaşırken, cihazla ilgili sızıntılar ve dedikodular da hız kesmek bilmiyor. Yeni amiral gemisi Note 9'un fiyatları da ortaya çıktı. Samsung'un üst düzey yeni modeli olan Galaxy Note 9 ne zaman tanıtılacak? Ne gibi özellikler sunacak? İşte Note serisinin en yeni üyesi Note 9 hakkında her şey...
Giriş Tarihi: 24.07.2018 14:19 Güncelleme Tarihi: 24.07.2018 14:40
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
1
21
Samsung GalaxyNote 9'un fiyatı ortaya çıktı! Note 9 ne zaman çıkacak ve özellikleri nedir?
2
21
Samsung GalaxyNote 9'un fiyatı ortaya çıktı! Note 9 ne zaman çıkacak ve özellikleri nedir?