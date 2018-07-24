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9'un fiyatı ortaya çıktı! Note 9 ne zaman çıkacak ve özellikleri nedir?

9'un resmi tanıtım tarihi yaklaşırken, cihazla ilgili sızıntılar ve dedikodular da hız kesmek bilmiyor. Yeni amiral gemisi Note 9'un fiyatları da ortaya çıktı. 'un üst düzey yeni modeli olan 9 ne zaman tanıtılacak? Ne gibi özellikler sunacak? İşte Note serisinin en yeni üyesi Note 9 hakkında her şey...

Giriş Tarihi: 24.07.2018 14:19 Güncelleme Tarihi: 24.07.2018 14:40
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9'un fiyatı ortaya çıktı! Note 9 ne zaman çıkacak ve özellikleri nedir?
Samsung Galaxy Note 9'un fiyatı ortaya çıktı! Note 9 ne zaman çıkacak ve özellikleri nedir?
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9'un fiyatı ortaya çıktı! Note 9 ne zaman çıkacak ve özellikleri nedir?
Samsung Galaxy Note 9'un fiyatı ortaya çıktı! Note 9 ne zaman çıkacak ve özellikleri nedir?

Güney Kore merkezli teknoloji devi 'un yeni akıllı telefon modeli 9'u tanıtması için geri sayım sürüyor.

Şirketin 9 Ağustos tarihinde yeni akıllı saat modelleri ile birlikte tanıtacağı 'un fiyatı lansman öncesi internete sızdı.

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9'un fiyatı ortaya çıktı! Note 9 ne zaman çıkacak ve özellikleri nedir?
Samsung Galaxy Note 9'un fiyatı ortaya çıktı! Note 9 ne zaman çıkacak ve özellikleri nedir?

128 GB depolama alanına sahip olan modelin 1050 Euro fiyat etiketi ile geleceği belirtiliyor.

512 GB depolama alanı bulunan 9'a sahip olmak isteyenlerin ise 1250 Euro ödemesi gerekecek.

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9'un fiyatı ortaya çıktı! Note 9 ne zaman çıkacak ve özellikleri nedir?
Samsung Galaxy Note 9'un fiyatı ortaya çıktı! Note 9 ne zaman çıkacak ve özellikleri nedir?

Peki 9 ile birlikte kullanıcılara hangi özellikler sunulacak? İşte yeni amiral gemisinde yer almasına kesin gözüyle bakılan özellikler...

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9'un fiyatı ortaya çıktı! Note 9 ne zaman çıkacak ve özellikleri nedir?
Samsung Galaxy Note 9'un fiyatı ortaya çıktı! Note 9 ne zaman çıkacak ve özellikleri nedir?

3 bin 850 mAh batarya

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9'un fiyatı ortaya çıktı! Note 9 ne zaman çıkacak ve özellikleri nedir?
Samsung Galaxy Note 9'un fiyatı ortaya çıktı! Note 9 ne zaman çıkacak ve özellikleri nedir?

6.4 inç ekran

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9'un fiyatı ortaya çıktı! Note 9 ne zaman çıkacak ve özellikleri nedir?
Samsung Galaxy Note 9'un fiyatı ortaya çıktı! Note 9 ne zaman çıkacak ve özellikleri nedir?

12 MP arka kamera

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