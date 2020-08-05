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Watch 3, ve tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatları nedir?

Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliğinde sadece 20 ve Note 20 Ultra ile sınırlı kalmaması bekleniyordu. Bazı kaynaklar farklı birkaç ürünün tanıtılacağını belirtmişti. Koreli teknoloji devi Watch 3, ve 'yi de tanıttı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.08.2020 19:22 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 19:43
Samsung Galaxy Watch 3, Galaxy Buds Live ve Galaxy Tab S7 tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatları nedir?

SAMSUNG GALAXY WATCH 3

Akıllı saat piyasasındaki konumunu daha iyi yerlere getirmek isteyen Samsung, bugün yeni modelini tanıttı. 41 mm ve 45 mm olmak üzere iki farklı versiyona sahip olan Galaxy Watch 3, günlük kullanım için ideal saatler arasında yerini aldı.

Gücünü Exynos 9110 işlemciden alan her iki model de, Tizen OS 5.5 işletim sistemi ile gelecek. Blutetooth 5.0 ve Wi-Fi teknolojileriyle gelen akıllı saat, 1 GB RAM ve 8 GB depolamaya sahip olacak.

Samsung Galaxy Watch 3, Galaxy Buds Live ve Galaxy Tab S7 tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatları nedir?

Siyah ve gri renk seçenekleriyle gelen model NFC ve GPS desteğine sahip olacak. Ayrıca LTE versiyonunu satın alan kullanıcılar akıllı saati telefon olmadan da kullanabilecek. 316L paslanmaz çelik kullanılan model, IP68 ve MIL-STD-810G sertifikaları sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı olarak üretilecek.

Sportif tasarımı ve ekran özellikleriyle rakiplerini geride bırakacağı düşünülen model, kullanıcılara spor esnasında daha fazla kalori yakmak için direktifler verecek. Ayrıca 39 farklı mod sayesinde birçok spor çeşitini destekliyor.

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Samsung Galaxy Watch 3, Galaxy Buds Live ve Galaxy Tab S7 tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatları nedir?

Konuşmalarınızı yazıya dökerek istediğiniz kişiyi aramanızı, mesaj atmanızı sağlayan Galaxy Watch 3, özellikleri ile günlük kullanım deneyiminizi artırmayı hedefliyor. Oksijen sensörü, nabız sensörü, EKG sensörü gibi teknolojiler sayesinde sağlığınıza daha fazla dikkat edebileceksiniz.

56 saate kadar kullanım süresi sunan cihaz, rakipleriyle kıyaslandığında kullanıcıları memnun etmeyi başaracak gibi görünüyor. Galaxy Watch 3, fiyatı sayesinde rakiplerini geride bırakabilir.

Samsung Galaxy Watch 3, Galaxy Buds Live ve Galaxy Tab S7 tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatları nedir?

45 mm olan model Gorilla Glass DX ile korunan 1.4 inç boyutuna sahip Süper AMOLED ekran ile karşımıza çıkıyor. 45 x 46.2 x 11.1 mm boyutlarıyla kullanıcıların beğenisine sunulan cihaz, 53 g ağırlığa sahip. 340 mAh batarya sayesinde uzun kullanım ömrü sunuyor.

41 mm olan model ise Gorilla Glass DX ile korunan 1.2 inç boyutuna sahip Süper AMOLED ekran ile karşımıza çıkıyor. 41 x 42.5 x 11.3 mm boyutlarıyla öne çıkan cihaz, 48 g ağırlığa sahip. Model, 246 mAh batarya ile gelecek.

Samsung Galaxy Watch 3, Galaxy Buds Live ve Galaxy Tab S7 tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatları nedir?

GALAXY WATCH 3'ÜN FİYATI NEDİR?

Galaxy Watch 3 için tavsiye edilen KDV dahil satış fiyatı ise 41mm için 2.099 TL, Galaxy Watch3 45mm için 2.299 TL.

Samsung Galaxy Watch 3, Galaxy Buds Live ve Galaxy Tab S7 tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatları nedir?

SAMSUNG GALAXY BUDS LIVE

Fasulye tasarımı ile birlikte gelen Samsung , Buds ailesinin en yeni üyesi. Mistik beyaz, mistik siyah ve mistik bronz olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelen Buds Live, yeni rengi ile oldukça dikkat çekiyor. Ürünün kutusunda LED gösterge ışığı bulunuyor. Bu LED ışıklar şarj seviyesine göre kırmızı, sarı ve yeşil rengini alıyor.

Buds Live özellikleri arasında, aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği de mevcut. Bu sayede, dış ortam ile ses izolasyonu seviyesi yüzde 97'ye kadar çıkarılmış. Ayrıca performansı artırmak için, her kulaklık ayrı olarak telefona bağlanıyor.

Samsung Galaxy Watch 3, Galaxy Buds Live ve Galaxy Tab S7 tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatları nedir?

Kulaklık paylaşma özelliği sayesinde, iki farklı Buds Live kulaklık tek cihaza bağlanabiliyor. Böylece tek cihaz üzerinden arkadaşlarınızda dizi veya film izleyebilir, müzik dinleyebilirsiniz.

Dokunmalara duyarlı olan Buds Live, yapılan hareketlere bağlı olarak durdurma, oynatma, ileri sarma ve geri sarma gibi birçok seçeneğe de sahip. Bu seçenekler, yazılım üzerinden değiştirilebiliyor. Yazılım üzerinden aktif gürültü engelleme özelliği kapatılabildiği gibi, ekolayzır seçenekleri de sunulmuş. Find My Earbuds seçeneği ile birlikte, kaybolan kulaklıkları bulmakta mümkün.

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