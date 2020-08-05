Samsung Galaxy Watch 3, Galaxy Buds Live ve Galaxy Tab S7 tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatları nedir?

Kulaklık paylaşma özelliği sayesinde, iki farklı Buds Live kulaklık tek cihaza bağlanabiliyor. Böylece tek cihaz üzerinden arkadaşlarınızda dizi veya film izleyebilir, müzik dinleyebilirsiniz.
Dokunmalara duyarlı olan Buds Live, yapılan hareketlere bağlı olarak durdurma, oynatma, ileri sarma ve geri sarma gibi birçok seçeneğe de sahip. Bu seçenekler, yazılım üzerinden değiştirilebiliyor. Yazılım üzerinden aktif gürültü engelleme özelliği kapatılabildiği gibi, ekolayzır seçenekleri de sunulmuş. Find My Earbuds seçeneği ile birlikte, kaybolan kulaklıkları bulmakta mümkün.