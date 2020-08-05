Samsung Galaxy Watch 3, Galaxy Buds Live ve Galaxy Tab S7 tanıtıldı! Özellikleri ve fiyatları nedir?

SAMSUNG GALAXY WATCH 3

Akıllı saat piyasasındaki konumunu daha iyi yerlere getirmek isteyen Samsung, bugün yeni modelini tanıttı. 41 mm ve 45 mm olmak üzere iki farklı versiyona sahip olan Galaxy Watch 3, günlük kullanım için ideal saatler arasında yerini aldı.

Gücünü Exynos 9110 işlemciden alan her iki model de, Tizen OS 5.5 işletim sistemi ile gelecek. Blutetooth 5.0 ve Wi-Fi teknolojileriyle gelen akıllı saat, 1 GB RAM ve 8 GB depolamaya sahip olacak.