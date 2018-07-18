Şelalenin dibinden çıkan şey dalgıcı şoke etti

Amerikalı dalgıç, Arizona'daki bir şelaleye dalış yaparak şelaleye düşen ve kimisi kıymetli eşyaları görme şansına sahip oldu. Dalgıç şelalenin dibinden dikkat çekici bir şey çıkardı. Bu durumun hikayesini de YouTube'ta ve sosyal medyada paylaştı. Olayın kahramanı... Man+River YouTube kanalında yaşadığı maceraları anlatıyor her gün. Olayın yaşandığı şelale ise bu... Ve dalgıç şelaleye dalıveriyor! Ama onu çok ilginç bir şey bekliyor... Kullandığı dedektörle gözleriyle göremediği metalleri bir bir fark ediyor. Ve arama faaliyetleri sonuç vermeye başlıyor!