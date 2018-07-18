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nin dibinden çıkan şey dalgıcı şoke etti

Amerikalı , Arizona'daki bir ye dalış yaparak şelaleye düşen ve kimisi kıymetli eşyaları görme şansına sahip oldu.

Giriş Tarihi: 18.07.2018 10:18 Güncelleme Tarihi: 18.07.2018 10:35
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nin dibinden çıkan şey dalgıcı şoke etti
Şelalenin dibinden çıkan şey dalgıcı şoke etti
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nin dibinden çıkan şey dalgıcı şoke etti
Şelalenin dibinden çıkan şey dalgıcı şoke etti

nin dibinden dikkat çekici bir şey çıkardı. Bu durumun hikayesini de YouTube'ta ve sosyal medyada paylaştı.

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nin dibinden çıkan şey dalgıcı şoke etti
Şelalenin dibinden çıkan şey dalgıcı şoke etti

Olayın kahramanı... Man+River YouTube kanalında yaşadığı maceraları anlatıyor her gün.

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nin dibinden çıkan şey dalgıcı şoke etti
Şelalenin dibinden çıkan şey dalgıcı şoke etti

Olayın yaşandığı ise bu...

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nin dibinden çıkan şey dalgıcı şoke etti
Şelalenin dibinden çıkan şey dalgıcı şoke etti

Ve ye dalıveriyor! Ama onu çok ilginç bir şey bekliyor...

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nin dibinden çıkan şey dalgıcı şoke etti
Şelalenin dibinden çıkan şey dalgıcı şoke etti

Kullandığı dedektörle gözleriyle göremediği metalleri bir bir fark ediyor.

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nin dibinden çıkan şey dalgıcı şoke etti
Şelalenin dibinden çıkan şey dalgıcı şoke etti

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