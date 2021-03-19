Haberler Galeri Super Mario tema parkı açıldı! 550 milyon dolara mal oldu

Super Mario tema parkı açıldı! 550 milyon dolara mal oldu

Super Mario oyun tarihinin ismi en çok duyulmuş, en bilinen yapımlarından biridir. Milyonlarca kişi tarafından oynanmış ve birçok farklı oyunu çıkmış olan Super Mario zamanla efsaneye dönüştü. İlk olarak 1985'te oyuncularla buluşan Super Mario'nun tema parkı da açıldı. 550 milyon dolara mal olan park ziyarete açıldı.

Giriş Tarihi: 19.03.2021 10:08 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 10:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





