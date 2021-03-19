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Super Mario tema parkı açıldı! 550 milyon dolara mal oldu

Super Mario oyun tarihinin ismi en çok duyulmuş, en bilinen yapımlarından biridir. Milyonlarca kişi tarafından oynanmış ve birçok farklı oyunu çıkmış olan Super Mario zamanla efsaneye dönüştü. İlk olarak 1985'te oyuncularla buluşan Super Mario'nun tema parkı da açıldı. 550 milyon dolara mal olan park ziyarete açıldı.

Giriş Tarihi: 19.03.2021 10:08 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 10:11
Super Mario tema parkı açıldı! 550 milyon dolara mal oldu

Japonya merkezli oyun firması olan Nintendo için bir ilk olan ve moda ikonu haline bürünen Super Mario oyun temalı parkı nihayet açıldı.

Super Mario tema parkı açıldı! 550 milyon dolara mal oldu

Pandeminin etkisiyle açılışı bayağı bir zamandır ertelenen ve Osaka şehrindeki Universal Studios Japan'in (USJ) bir parçası olarak hazırlanan tema parkında, prensesi kaçıran ve Super Mario'nun baş düşmanı olan Bowser'in kalesi dahil olmak üzre oyuna dair neredeyse her şeyi gerçek hayattan esinlenmek isteyen ziyaretçilerini bekliyor.

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Super Mario tema parkı açıldı! 550 milyon dolara mal oldu

550 milyon dolara tekabül eden maliyeti ile sevenleri büyüleyen tema parkta oyundaki tema müziklerinin bire bir aynısı çalıyor. Bunun yanı sıra ziyaretçilere bir de sürprizler bulunuyor. Ziyaretçiler akıllı telefonlarına bağlı bir bileklik yardımı ile tıpkı Mario gibi tuğlaları kırıp onların içinden çıkan altınları toplayabiliyorlar. Artırılmış gerçeklik gözlükleri sayesinde Mario Kart yarışı yapılabiliyor.

Super Mario tema parkı açıldı! 550 milyon dolara mal oldu

Ayrıca parkta dinozor Yoshi, Prenses Peach'in kalesi, Mario temalı resteronlar ve Mantar Krallığı'nın gerçek boyutlardaki karakterleri de görmek mümkün.

(Haberler)

Super Mario tema parkı açıldı! 550 milyon dolara mal oldu
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