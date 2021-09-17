TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar otonom araç yarışmasına katılan araçları inceledi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde TEKNOFEST kapsamında Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen yarışlar için kurulan pist alanında takımları, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu ve beraberindekilerle ziyaret eden Bayraktar, katılımcılarla sohbet etti.
Yarışa katılacak araçları inceleyerek bilgi alan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, takım üyeleriyle fotoğraf çektirdi.
Takımlardan gelen talep üzerine bazı araçları imzalayan Bayraktar, "Hazır Araç" kategorisinde İstanbul Teknik Üniversitesinin "Racing Driverless" aracının mücadele ettiği yarışı geri sayımla başlattı.
Bayraktar, ziyaretin ardından gazetecilere, ilk defa TEKNOFEST 2018'de düzenledikleri bu yarışmanın yıldan yıla çok daha iyi noktaya geldiğini söyledi.