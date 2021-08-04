Twitter Fleets artık yok! Başka bir özellik kullanıma sunuldu

Twitter geçtiğimiz senenin sonlarına doğru hikayeler özelliği olan Fleets'i kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Ancak popüler platformun büyük umutlar bağladığı Fleets istenileni veremedi. Twitter, temmuz ayında yaptığı açıklamada 3 Ağustos tarihinde Fleets'i kaldıracağını duyurmuştu. Şirket söylediğini yaptı, Twitter'da artık Fleets yer almıyor. Uygulamaya girdiğinizde en üstte hikayeler bulunmuyor. YENİ SEÇENEKLER EKLENDİ Twitter'da Fleets'in kaldırılması dışında başka bir değişiklik daha yapıldı. Şimdiye kadar Twitter'da e-posta adresi veya cep telefonu numarasıyla hesap açılıyordu. Bu iki seçenekle giriş yapılabiliyordu. Kullanıcılar artık Google veya Apple hesabıyla da Twitter'da hesap açıp, giriş yapabiliyor. Google hesabıyla hem mobil hem de web'den giriş yapılabilirken, Apple hesabı içinse şimdilik iOS cihaz gerekiyor. Özellik Türkiye ve birçok ülkede kullanıma açıldı. Twitter'a kayıtlı kullanıcılar, mevcut hesaplarını Google ve Apple hesabıyla da birleştirebiliyor. Ancak bunun için aynı e-posta adresinin olması lazım.