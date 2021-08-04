Twitter Fleets artık yok! Başka bir özellik kullanıma sunuldu

YENİ SEÇENEKLER EKLENDİ

Twitter'da Fleets'in kaldırılması dışında başka bir değişiklik daha yapıldı. Şimdiye kadar Twitter'da e-posta adresi veya cep telefonu numarasıyla hesap açılıyordu. Bu iki seçenekle giriş yapılabiliyordu. Kullanıcılar artık Google veya Apple hesabıyla da Twitter'da hesap açıp, giriş yapabiliyor.